Regione Veneto partner del progetto strategico europeo ‘Walk of Peace’

Obiettivi del progetto: conservazione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale

La Regione del Veneto è partner del progetto strategico europeo ‘Walk of Peace – Lo sviluppo sostenibile del patrimonio della prima guerra mondiale tra le Alpi e l’Adriatico‘, avviato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia – Slovenia 2014/2020, finanziato dalla UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR.

Lead partner è il Posoški razvojni center, con sede a Tolmino in Slovenia.

Gli altri partner sono: sempre in Slovenia, la Ustanova “Fundacija Poti miru v Posoju”, il Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ZRC-SAZU, il Mestna Obina Nova Gorica, e il Park Vojaške Zgodovine Pivka; nel Veneto, oltre alla Regione, il VeGAL – GAL Venezia Orientale; nel Friuli Venezia Giulia: l’Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC, PromoTurismo FVG e il Comune di Ragogna.

Principali obiettivi del progetto ‘Walk of Peace’ sono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, anche attraverso la promozione di un itinerario della memoria, chiamato appunto ‘Pot miru od Alp do Jadrana’ o ‘Walk of Peace from the Alps to the Adriatic’, che vuole promuovere, attraverso il ricordo, i valori della pace e della fratellanza tra i popoli.

Tra le attività di progetto in capo alla Regione del Veneto vi è la produzione di una serie di sette video brevi, che trattano il tema della pace, prendendo spunto dalle testimonianze della Prima Guerra Mondiale, per trasmettere alle generazioni presenti e future un messaggio di concordia e di cooperazione tra le genti di diverse nazioni.

Il forte legame con il territorio è assicurato dall’ambientazione dei video stessi, in diretto riferimento a luoghi e monumenti legati al primo conflitto mondiale nel territorio di Venezia, già individuati in una precedente fase del progetto come punti di interesse e snodi cruciali nella porzione veneta del ‘Sentiero della Pace’.

Il messaggio è affidato ad alcuni artisti e performers, che con il linguaggio universale dell’espressione artistica e della creatività interpretano il significato della memoria storica che le testimonianze monumentali conservano e tramandano.

I video sono destinati a una prevalente circuitazione attraverso Internet e i social media, e rivolti dunque a un pubblico quanto possibile ampio e variegato, con particolare attenzione alla fascia dai 12 ai 30 anni, come mostra l’uso di un linguaggio visivo contemporaneo e di una tecnica narrativa opportunamente targettizzata.

Realizzati da ZetaGroup di Treviso, per la regia di Daniele Conti, i video verranno resi disponibili ciascuno in due versioni, di diversa durata.

Questo il piano complessivo dell’opera.

Batteria Pisani, Cavallino Treporti – Francesco Zamprogno e Leon Tinelli, giovani skater professionisti di SKATEboardTV, eseguono manovre e trick spettacolari nella location di Batteria Pisani; la pratica dello skateboard è presentata come simbolo di aggregazione e abbattimento delle barriere culturali e sociali.

Batteria Amalfi, Cavallino Treporti – La ballerina Ornela Gjuzja si esibisce in una performance delicata, in memoria delle sofferenze causate dalla Grande Guerra, e ad abbracciare idealmente le vittime di ogni altro conflitto.

Caposile, Musile di Piave – Leonardo Bedeschi, giovanissimo pilota di drone acrobatico, sorvola con evoluzioni straordinarie e di grande effetto una località tra le più importanti del basso Piave per le vicende della Prima Guerra Mondiale, illustrando in particolare il famoso Ponte a Bilanciere.

Parco delle Rimembranze, Mira – La corale Kairos VOX, diretta da Alberto Pelosin, esegue il Da Pacem Domine, una suggestiva invocazione di speranza, tra gli alberi e i monumenti del Parco, dedicato alla memoria dei caduti della Grande Guerra.

Forte San Felice, Chioggia – Giovanni Perin al vibrafono, accompagnato da Alberto Zuanon e Nicola Monti al contrabbasso, affidano al brano Peace la potenza evocativa degli strumenti classici per una lettura in chiave emotiva del tema del ricordo.

Forte Poerio, Mira – Il cantautore rock/folk Ricky Bizzarro propone un pezzo articolare, Fuoco e mitragliatrici, con musiche da lui composte su testi scritti da un anonimo soldato, per lanciare un messaggio di fratellanza e di solidarietà ai giovani.

Tempio Votivo Sacrario Militare del Lido di Venezia – Manuel Giacometti, street artist professionista, omaggia con un’opera di spray art la memoria di Nazario Sauro, i cui resti riposano nella cripta del Tempio, componendone il ritratto davanti alla scalinata sulla fronte dell’edificio.