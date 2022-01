Corrado: EXPO 2020 Dubai, Lazio protagonista di destinazioni di lusso

Obiettivo: rendere riconoscibile il brand Lazio a livello internazionale

Grande successo ad Expo 2020 Dubai per ‘Lazio, a luxury destination’, il forum internazionale organizzato dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per presentare il potenziale attrattivo e le eccellenze di alta gamma per i viaggiatori e turisti leisure dell’area del Golfo.

Tra i relatori, oltre a Valentina Corrado, Assessore al Turismo della Regione Lazio, hanno partecipato Quirino Briganti, Coordinatore Expo 2020 Dubai della Regione Lazio, Damiano Fior, Vice Console Generale d’Italia a Dubai, Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai, Matteo Caroli, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese internazionali presso la Luiss, Giorgio Palmucci, Presidente ENIT – Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Lavinia Biagiotti, Presidente e CEO di Biagiotti Group SpA e Presidente Marco Simone Golf & Country Club, Marco Misischia, Presidente nazionale CNA Turismo e Commercio, Fausto Palombelli, Presidente Unindustria sezione industria del turismo e del tempo libero e Carlo Acampora, Presidente e CEO di Grand Hotel Via Veneto SpA, proprietario del Nobu Hotel Roma & Nobu Restaurant Roma e Delegato Federalberghi Roma per il Medio Oriente.

Un’occasione unica e irripetibile per porre l’attenzione su Roma e Lazio come destinazione turistiche luxury. Nonostante la crisi generata dalla diffusione dell’epidemia, il leisure tourism mantiene un trend crescente.

L’Italia è una delle mete predilette dai turisti di alta gamma e il Lazio rappresenta, in tale contesto, un protagonista di rilievo, un potenziale e notevole attrattore per i viaggiatori dall’area del Golfo Persico e dalla Penisola Araba. Non soltanto effetti economici.

Il turismo di lusso è un’opportunità per favorire la valorizzazione dell’immagine del territorio nazionale e regionale, un volano per promuovere gli asset strategici, un modo per rilanciare e potenziare il comparto economico.

