Coppa Europa Boulder Giovanile: a Soure 6 azzurri terminano in top ten

Il prossimo ed ultimo appuntamento con la Coppa Europa Boulder Giovanile è a Graz, in Austria, dal 3 al 5 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è da poco conclusa la tappa portoghese di Coppa Europa Boulder Giovanile.

I nostri azzurri con delle ottime prove di qualifica hanno agguantato ben 6 posti nelle finali delle tre categorie: purtroppo però non sono riusciti a conquistare il podio.

Nella categoria Under 16 in qualifica Andrea Ludovico Chelleris è l’unico a conquistare tutti i top, dominando la gara, ma in finale si deve accontentare del 7° posto.

Gabriele Fisanotti si ferma alle qualifiche piazzandosi al 14° posto, così come Pietro Franzoni al 26°.

Nel comparto femminile Virginia Bresolin, dopo una buona qualifica che la porta a disputare la finale, si classifica in 8° posizione.

Le altre azzurre Emma Gregorotti e Carolina Gradaschi si fermano alle qualifiche piazzandosi rispettivamente in 26° e 33° posizione.

Nella categoria Under 20 Luca Boldrini accede alla finale con un’ottima qualifica al secondo posto, in finale non riesce però ad agguantare il podio e si piazza 6°. Nicolò Sacripanti in qualifica si posiziona al 18° posto.

Francesca Matuella con grande merito agguanta la finale, chiudendo la qualifica al quinto posto, così come Leonie Hofer che si piazza al 10° posto.

In finale la Matuella mantiene la 5° posizione, mentre la Hofer si classifica 11°.

Nella categoria Under 18 Stella Giacani conquista con grinta la finale, dove si piazza al 6° posto. Elena Brunetti rimane fuori dalla finale di un soffio, piazzandosi 11°.

Matilda Liù Moar e Bettina Dorfmann si posizionano rispettivamente al 23° e al 29° posto.

Rimane invece a bocca asciutta la squadra maschile, priva di finalisti. Simone Belardinelli si classifica 13°, Erik Settimo 16°, Francesco Marchionni 19° e Tommaso Milanese 30°.

Il prossimo ed ultimo appuntamento con la Coppa Europa Boulder Giovanile è a Graz, dal 3 al 5 maggio, dove verranno anche assegnati i titoli di Coppa Europa assoluta.