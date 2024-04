A Pozzuoli (NA) la prima esercitazione Exe Bradisismo Flegrei 2024

Il Sindaco Manzoni: ‘Stamattina abbiamo rilevato sicuramente alcune criticità, ma le esercitazioni servono proprio a questo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi, 22 aprile, si è tenuta la prima delle esercitazioni previste dalla nuova Legge sui Campi Flegrei.

Nell’ambito dell’esercitazione, l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che, a partire dalle ore 8:00 era in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con numerosi eventi sismici molto superficiali localizzati nell’area Accademia Solfatara, con magnitudo massima 4.3.

È stata convocata l’Unità di crisi del Comune di Pozzuoli e sono stati testati i sistemi di comunicazione interni ed esterni tra tutti i soggetti coinvolti.

Sono state inviate sul territorio le squadre di volontari della Protezione Civile per simulare eventuale assistenza alla popolazione.

In seguito, il sindaco ha riunito presso la sede della Protezione Civile a Monterusciello, il COC, composto dal Sindaco stesso, il Segretario Generale, i dirigenti del Comune di Pozzuoli, il coordinatore dei volontari della Protezione Civile comunale e la Portavoce.

Sono state inoltre monitorate le funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali in raccordo con i soggetti e gli enti competenti.

La Polizia locale, i volontari di Protezione Civile e i vigili del fuoco sono stati allertati per un controllo ulteriore del territorio, in particolare per verificare la situazione delle scuole.

Durante la seconda fase dell’esercitazione, iniziata alle ore 10:15, sono state evacuate alcune classi delle scuole San Giuseppe e Giacinto Diano.

La simulazione ha riguardato la risposta operativa a segnalazioni di danni strutturali e non strutturali su diversi edifici pubblici e privati e infrastrutture di trasporto.

Il Sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha dichiarato: