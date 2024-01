Consiglio Campania, mozioni approvate il 15 gennaio 2024

Seduta tolta anticipatamente

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, a maggioranza con l’astensione dei gruppi del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, la Mozione ‘Ferma il dissesto: impegni concreti per la salvaguardia del territorio nazionale e per la nostra sicurezza’ ad iniziativa del Consigliere Luigi Cirillo, +Europa, come modificata a seguito della proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo.

La mozione è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale, tra l’altro, per ridurre il consumo di suolo implementando un regolamento per il ‘consumo netto zero’ per salvaguardare il suolo agricolo e forestale dalla cementificazione e dall’urbanizzazione e proteggere il territorio.

Sempre a firma del Consigliere Cirillo il Consiglio ha discusso la Mozione ‘Tutela dei diritti del minore, figlio di una coppia omogenitoriale’, per garantire il pieno riconoscimento dei minori nati da coppie omogenitoriali e i diritti dei bambini e delle bambine presenti a qualsiasi titolo sul territorio regionale a prescindere da situazioni contingenti.

Cirillo ha sottolineato:

È un tema nazionale, ma è fondamentale far sentire la voce della Regione Campania su un tema dove c’è un vuoto normativo e si stanno penalizzando i diritti dei minori.

Il Presidente Oliviero ha osservato:

Il tema è chiaro ma, con quanto previsto dalla Mozione, siamo al di fuori delle competenze del Consiglio regionale ed è, quindi, opportuno intervenire con una proposta di legge al Parlamento nazionale.

La proposta è stata accolta dal Consigliere Cirillo che, quindi, ha ritirato la Mozione.

Nel proseguire I lavori, il Consiglio ha approvato all’unanimità la Mozione ‘Attività otorino sul territorio di Caserta’ ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, PD, e della Consigliera Loredana Raia, PD, che ha spiegato:

La mozione impegna la Giunta Regionale a potenziare l’offerta accreditata di posti letto di otorinolaringoiatria, preferibilmente tramite quelle strutture che storicamente hanno effettuato tali prestazioni, in modo da poter continuare ad erogare un servizio alla collettività e colmare le lacune della programmazione non ancora attuata.

Il Consigliere Vincenzo Ciampi, M5S:

Siamo favorevoli ma non possiamo non rimarcare le continue inefficienze del Sistema sanitario regionale.

Il Consiglio ha, poi, approvato all’unanimità la Mozione ‘Mammografia con mezzo di contrasto, Contrast-Enhanced Mammography – CEM’ ,ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino, IV, per inserire tale esame diagnostico nel nomenclatore delle indagini previste dal sistema sanitario regionale.

Ha spiegato Pellegrino:

La medicina e l’oncologia stanno facendo grandi passi avanti nella cura del tumore alla mammella ma la Prevenzione è fondamentale e, in tale ottica, la mammografia con mezzo di contrasto è molto utile ed efficace, riducendo anche l’utilizzo della risonanza magnetica.

Nel proseguire i lavori, il Consiglio ha approvato: le Mozioni ‘Accesso all’agevolazione tariffaria prevista per il trasporto casa/scuola per gli studenti residenti in Campania iscritti alle scuole secondarie di primo grado: abbassamento del limite minimo di età al fine di includere i cosiddetti anticipatari’ ad iniziativa del Consigliere Michele Cammarano, M5S, per includere tra i beneficiari dell’agevolazione tariffaria dell’abbonamento gratuito di trasporto casa – scuola gli studenti residenti in Campania iscritti alle scuole secondarie di primo grado di età inferiore agli undici anni, c.d. anticipatari;

– ‘Indennità di malattia della Gente di Mare’ ad iniziativa dei consiglieri Luca Cascone, De Luca Presidente, Carmela Fiola (PS, e Andrea Volpe, PSI, finalizzata ad evitare la riduzione della indennità di malattia prevista per i lavoratori marittimi, attualmente è previsto che , quando la malattia determina lo sbarco, l’Istituto di previdenza per il settore marittimo eroga al marittimo un’indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco, che viene corrisposta per tutta la durata dell’inabilità temporanea al lavoro, fino al massimo di un anno dallo sbarco;

– ‘Incentivazione agli agricoltori per la coltivazione e il mantenimento di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere)’ ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano, M5S, per recepire, integrare e rafforzare le politiche regionali per la protezione delle api e degli altri insetti impollinatori e per favore e promuovere la coltivazione e il mantenimento delle piante di interesse apistico.

Sul tema è intervenuto l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo che ha espresso condivisione del tema ed anche del percorso prospettato annunciando il massimo impegno per implementare tali attività.

Inoltre, il Consiglio ha discusso congiuntamente le Mozioni, concernenti lo stesso tema: ‘Avvio di procedure selettive che valorizzino il personale delle Cooperative sociali impiegato presso i servizi esternalizzati delle ASL campane’ ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello, M5S, per destinare una riserva del 50% agli operatori delle Cooperative sociali impiegati in servizi nelle ASL nell’ambito delle procedure di reclutamento per i servizi reinternalizzati;

– ‘Situazione dei lavoratori del Terzo settore impiegati nelle strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria locale Napoli 1’ ad iniziativa dei consiglieri Valeria Ciarambino, gruppo misto, Pasquale Di Fenza, Per, e Diego Venanzoni, De Luca Presidente, per garantire una riserva del 50% per i lavoratori delle Cooperative del terzo settore che prestano servizio per le Asl nelle procedure per la internalizzazione dei servizi e fornire appositi indirizzi alle ASL affinché possa essere avviato un confronto teso all’individuazione di specifiche aree di intervento da affidare alle forme di partenariato pubblico – privato previste dal d.lgs. n. 36/2023, così da valorizzare il ruolo complementare e integrativo degli enti del Terzo settore che abbiano maturato rapporti di lunga durata con il SSR garantendo un effettivo potenziamento dell’offerta socio – sanitaria disponibile per i cittadini della Regione; ‘Licenziamenti lavoratori terzo settore impegnati presso l’ASL NA 1’ ad iniziativa dei consiglieri Severino Nappi, Lega, Stefano Caldoro (Moderati e Riformisti, Cosimo Amente, FdI, Francesco Cascone, FI,e Livio Petitto, Moderati e Riformisti, per sospendere la cessazione dei contratti con le Cooperative del terzo settore che prestano servizi per le ASL, in particolare per l’ASL Napoli 1 Centro e per destinare a tali lavoratori una riserva del 50% dei posti disponibili nelle procedure selettive per la internalizzazione dei servizi.

Sul tema sono intervenuti anche il Consigliere Luigi Abbate per rimarcare che

destinare il 50% dei posti a tale personale non sarebbe giusto nei confronti degli altri concorrenti, ma sarebbe opportuno prevedere un punteggio aggiuntivo

e la Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, che ha sollecitato un maggiore approfondimento sul tema.

Avendo constatato la scarsa presenza in Aula, il Consigliere Giovanni Porcelli, Campania Libera, ha chiesto la votazione elettronica, richiesta che la Consigliera Ciarambino ha chiesto di ritirare per affrontare il tema e risolverlo e che, per il Consigliere Nappi, rappresenta una mancanza di volontà politica da parte della maggioranza.

Il Consigliere Diego Venanzoni, De Luca Presidente, ha osservato:

Ho aderito alla mozione presentata dalla Consigliera Ciarambino perché la mozione accende i riflettori su un tema forte: c’erano contratti in scadenza il 31 dicembre per il personale privato impegnato nella sanità pubblica e questo problema va affrontato per tutte le ASL con un intervento ampio e strutturale e non solo attraverso una mozione e con il coinvolgimento di tutte le forze politiche.

Il Presidente Oliviero ha, dunque, proposto all’Assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque di aprire un tavolo di confronto, che si terrà il 25 gennaio prossimo, con i proponenti e con i Capigruppo consiliari, proposta che è stata accolta dall’esponente della Giunta De Luca, il quale ha sottolineato:

È un tema importante da sempre all’attenzione di questa Giunta, tenuto conto che, da quando è scoppiato il Covid, abbiamo reclutato circa settemila unità di personale sanitario impegnato per far fronte alla pandemia.

L’esito della votazione richiesta dal Consigliere Porcelli ha evidenziato la mancanza del numero legale e, pertanto, la seduta è stata tolta anticipatamente.