Salute mentale in Toscana, PUR operativo

Coordinamento affidato ad Alessandro Sergi dell’ASL Toscana Centro

Entra in funzione il PUR, ovvero il punto unico regionale per il coordinamento e la gestione di pazienti con problemi psichici con misure di sicurezza.

L’insediamento è avvenuto nei giorni scorsi presso gli uffici dell’Assessorato al diritto alla salute in un primo incontro alla presenza dell’Assessore Bezzini insieme ai Direttori del dipartimento salute mentale e dei servizi sociali delle ASL e i Direttori delle Rems di Empoli e Volterra.

Il coordinamento è stato affidato ad Alessandro Sergi, Direttore dello staff della Direzione sanitaria dell’Azienda USL Toscana Centro.

Il gruppo di coordinamento del PUR si occuperà della verifica e del monitoraggio dello stato della presa in carico di persone sottoposte a misure di sicurezza, gestendo le assegnazioni in REMS con un occhio attento sulle liste d’attesa.

Tra i compiti c’è anche la definizione dei criteri di presa in carico da parte dei servizi territoriali per la salute mentale e le dipendenze, la promozione e la costruzione di protocolli tra i servizi sanitari e le autorità giudiziarie, la definizione di strumenti di monitoraggio e gestione informatizzata delle misure di sicurezza detentive e non detentive sul territorio applicate nella regione, il monitoraggio dei percorsi di reinserimento sociale di persone uscite dalle REMS.

Commentano il Presidente della Toscana Eugenio Giani e l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini: