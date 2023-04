Concerto per la Madonna di Pompei Pellegrina alla Rotonda di Napoli

In programma il 15 aprile alla Chiesa di Santa Maria della Rotonda in via Pietro Castellino a Napoli

Dal 14 al 17 aprile prossimi si svolgerà l’evento Missione Mariana ‘La Madonna di Pompei Pellegrina alla Rotonda’, presso la Chiesa di Santa Maria della Rotonda in via Pietro Castellino a Napoli, in cui sarà esposto alla devozione dei fedeli il quadro della Madonna di Pompei, articolato in varie celebrazioni liturgiche e di preghiera, voluto dal Parroco Don Salvatore Fratellanza che il 18 aprile celebrerà il suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio.

Sabato 15 aprile alle ore 21:00, vi sarà il Concerto dal titolo ‘Vergine Madre, figlia del tuo figlio – Inni e Canti alla Vergine Maria’ a cura dell’Associazione Artistico Culturale APS Noi per Napoli ed avrà come interpreti il soprano Olga De Maio, i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, l’attore Giancarlo Lobasso, accompagnati da Nataliya Apolenskaya organista.

Canto, musica e narrazione descriveranno e racconteranno la poliedrica figura della Vergine Maria, nella sua tenera concreta maternità umana e divina, attraverso un repertorio dedicato alle più belle Ave Maria di Gounod, Schubert, Mascagni, Gomez.

Gli artisti saranno accompagnati dal suggestivo suono del maestoso organo della Chiesaà che renderà indimenticabile il concerto ed emozionerà il cuore degli spettatori.

Il titolo è ispirato alla bellissima Preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria, dal Canto XXXIII del capolavoro dantesco, che esprime i vari concetti attraverso una lingua perfettamente aderente ai contenuti, elevata e creativa, tratta dal linguaggio della filosofia e da quello dell’amor cortese, dalla lingua dei mistici, dal latino, dal provenzale, con immagini cortesi, figure retoriche eleganti, citazioni bibliche.

Nella religiosità cristiana medioevale Maria, oltre che una madre molto umana, è una regina e così viene rappresentata dai pittori.

Dante le attribuisce caratteristiche di liberalità e cortesia, come alle dame dell’amor cortese.

In Maria, per il sommo Poeta tutte le antitesi si incontrano e si riconciliano: è madre e vergine, figlia e madre della stessa persona, la più umile e la più importante delle donne.

Questo appuntamento si preannuncia come un momento imperdibile che accompagnerà, favorirà la preghiera e la riflessione dei vari appuntamenti fissati per la missione mariana della Madonna di Pompei.

