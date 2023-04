Leslie Sackey Soulful band al Teatro Summarte

In concerto il 14 aprile a Somma Vesuviana (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 14 aprile sul palco del Teatro Summarte di Somma Vesuviana (NA) arriva Leslie Sackey Soulful band.

Leslie Sackey inizia a cantare all’età di sei anni nella comunità pentecostale della sua città facendo parte del coro gospel. Ispirato da modelli come Michael Jackson, Stevie Wonder, Kim Burrell, Justin Timberlake, Beyoncé e

Donnie McClurkin.

Collabora con l’artista americana internazionale Cheryl Porter facendo parte del suo gruppo di voci soliste ‘Halleluiah Gospel Singers’. Il 4 marzo 2013 fa parte del Coro Gospel scelto da Zucchero e Cheryl Porter per esibirsi in onore a Lucio Dalla. Da novembre 2014 a gennaio 2015 entra a far parte degli allievi della scuola di canto e ballo ‘Amici di Maria De Filippi’ nell’edizione 14 del programma televisivo.

Da marzo 2016 a dicembre 2017 partecipa come frontman della band Soul System nel programma televisivo ‘X Factor Italia’ vincendo la decima edizione. Disco d’oro per il singolo ‘She’s like a star’. Vanta alcune collaborazioni con Eros Ramazzotti, Zucchero, Fadi, Giorgia, Sergio Sylvestre. Leslie è un cantante gospel di fama internazionale con una voce che emoziona.

Vincitore del disco d’oro per il suo singolo ‘She’s like a star’. Sackey ha una sensibilità musicale raffinata nella quale confluiscono influenze eclettiche, ora di matrice soul e blues, ora pop, gospel, R’n’B e pure echi cantautorali.

Ticket:

tavolo €25,00 ore 21:00 con primo a base di baccalà incluso

Poltrone €15,00 ore 22:15

In caso di intolleranze comunicare prima dell’evento.

Link di acquisto:

https://www.summarte.it/blogs/news/jazz-baccala-ix-edizione-febbraio-aprile

Teatro Summarte

Via Roma, 15 – Somma Vesuviana (NA)

081-3629579 – 393-5667597

www.summarte.it