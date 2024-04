Città Metropolitana Napoli, Cirillo al Premio ‘Giuseppe Salvia’

Il Vicesindaco: ‘A noi tutti il compito di diffondere sempre più, tra le giovani generazioni, questo fulgido esempio di amore per la giustizia’

La Città Metropolitana partecipa con profonda deferenza a questo Premio perché costituisce l’occasione per ricordare la figura di un grandissimo servitore dello Stato, Giuseppe Salvia, che ha voluto difendere, a costo della propria vita, il rispetto dei principi di legalità, di democrazia e uguaglianza, l’amore per il proprio lavoro e per la Repubblica.

Questa mattina, 12 aprile, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, ha partecipato – in rappresentanza del Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi – alla II Edizione del Premio Nazionale dedicato al Vicedirettore della Casa Circondariale di Poggioreale barbaramente trucidato, il 14 aprile del 1981, all’età di 38 anni, su ordine del capo incontrastato della ‘Nuova Camorra Organizzata’, Raffaele Cutolo, perché aveva ‘osato’ perquisirlo come ‘un detenuto qualunque’ al rientro in carcere da un’udienza dibattimentale, il 7 novembre del 1980.

Per quell’omicidio Cutolo fu condannato all’ergastolo. Il Vicedirettore lasciò la moglie, la professoressa Giuseppina Troianiello, e i due figli, Antonino e Claudio, di 5 e 3 anni.

La cerimonia si è svolta nella sede dell’Accademia Aeronautica Militare Italiana di Pozzuoli alla presenza della famiglia e della autorità civili e militari.

Il Premio, istituito lo scorso anno, è promosso dall’ANPPE, l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, e ha ricevuto la Medaglia della Presidenza della Repubblica italiana da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

