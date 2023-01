‘Cine in green’: parte il progetto scolastico su Cinema e Ambiente

Cinema, scuola ed ecologia in una iniziativa didattica lunga nove mesi per la formazione di nuove coscienze e competenze verso i ‘green jobs’ dell’audiovisivo

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via ‘Cine in green’. Laboratorio di cinema per l’educazione all’immagine e allo sviluppo ecosostenibile, realizzato dal Liceo Classico Statale ‘Francesco Vivona’ di Roma insieme all’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, ANEC, del Lazio e Green Cross Italia.

Il progetto, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC – Ministero della Cultura e MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, durerà nove mesi da gennaio a ottobre 2023 con laboratori e appuntamenti in sala a cui parteciperanno esperti e professionisti del mondo del cinema e dell’ambiente e che culmineranno con la realizzazione di un documentario ‘green’, realizzato dalle studentesse e degli studenti del Vivona, che sarà presentato in occasione della Festa del Cinema di Roma.

Martedì 31 gennaio è prevista la prima proiezione allo storico cinema Eurcine, con il film ‘Siccità’ di Paolo Virzì, premiato alla Mostra di Venezia con il Green Drop Award per i suoi valori ambientali.

Ambiente e sostenibilità saranno i principali elementi di innovazione di questo percorso formativo che alternerà la proiezione di film selezionati fra le più valide opere cinematografiche sulla tematica ad incontri con docenti e professionisti del settore, moduli formativi per i professori liceali ed esperienze laboratoriali per gli alunni.

Spiega la dirigente scolastica, professoressa Laura Bruno:

Ringraziamo il Ministero dell’Istruzione e del Merito e quello della Cultura per la straordinaria occasione che ha offerto con questo bando per allargare gli orizzonti già ampi del nostro Liceo, ma che oggi possono aprirsi verso linguaggi e obiettivi che valorizzino le competenze trasversali degli studenti, contribuendo alla loro consapevole formazione di cittadini attivi e partecipi.

Spiega Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio:

L’industria cinematografica sta facendo i conti, al pari di altre, con la transizione ecologica, dalle sceneggiature fino alla ristrutturazione delle sale.

Spiega Elio Pacilio, Presidente di Green Cross Italia che dal 2011 assegna il premio ambiente Green Drop Award nel corso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia:

Promuovere un immaginario di sostenibilità attraverso il cinema è quello che la nostra fondazione fa ormai da anni costruendo un ponte fra artisti, industria e spettatori.

Aggiunge Giusy Buccheri, responsabile didattica del progetto:

In questo senso la conoscenza, la comprensione e l’utilizzo del linguaggio audiovisivo assume un valore strategico nella formazione sociale e culturale dei giovani. Saper usare e decodificare questi linguaggi, in relazione all’urgenza dell’istanza ambientale, è il cuore di questo progetto.

Conclude Marco Gisotti, Direttore scientifico del progetto:

L’intera filiera cinema ha bisogno di nuove energie e nuove professioni. Green jobs applicati all’audiovisivo, che riguardano in modo trasversale competenze per l’efficientamento energetico, la riduzione degli sprechi alimentari, l’economia circolare, i trasporti e la rigenerazione delle sale cinematografiche e l’organizzazione sostenibile dei festival.

I partner del progetto

Liceo Vivona, ANEC Lazio e Green Cross Italia.

Liceo Classico Statale ‘Francesco Vivona’ di Roma offre da anni un variegato e ricco patrimonio di progetti didattici atti a stimolare i propri studenti in numerose direzioni ma con una visione d’insieme e un fil rouge che coniuga studio, impegno civico e tempo libero.

Il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema – sezione Lazio e della Fondazione Green Cross Italia allarga i confini dell’arcipelago delle iniziative del Liceo Vivona sia verso il mondo del cinema che verso l’impegno ecologista. Temi già interessati da altri programmi del Liceo, sia quello della cultura cinematografica che dell’interesse ambientale, ma che per la prima volta che vanno integrarsi e a interagire in maniera così strutturata.

Da tempo ANEC collabora con istituzioni e organizzazioni del mondo della scienza e della tutela dell’ambiente. In particolare, ANEC nazionale ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Fondazione Green Cross Italia, che organizza da 11 anni il Green Drop Award, premio dedicato all’ambiente, nel corso della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, e ha avviato una stretta collaborazione con il GSE, il Gestore nazionale dei servizi energetici, per l’efficientamento energetico delle sale cinematografiche, con un osservatorio sulle pratiche green nel cinema.

In questo ambito, nel 2022, ANECLazio e Green Cross Italia hanno assistito gli esercenti nella messa a punto di numerosi progetti per la rigenerazione energetica e ambientale dei cinematografi.