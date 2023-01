‘L’attore trampoliere’, laboratorio gratuito e intensivo ad Arzano (NA)

Percorso formativo a cura della compagnia Baracca dei Buffoni in programma dal 10 al 12 febbraio

Dal 10 al 12 febbraio, nella sede di ‘A Casarella Teatro, sita in via Alfredo Pecchia n.4 ad Arzano (NA), la compagnia Baracca dei Buffoni organizza ‘L’attore trampoliere’, un laboratorio gratuito di trampoli aperto a tutti.

Il percorso formativo è diviso in tre giorni intensivi dedicati all’insegnamento dei trampoli e al movimento corporeo ed ha una finalità professionalizzante in quanto può trasformarsi in una vera e propria opportunità lavorativa.

L’iniziativa è rivolta alle persone che hanno conseguito la maggiore età e non devono necessariamente avere un’esperienza pregressa nel mondo del teatro di strada ma hanno voglia di avvicinarsi ad esso.

Al seminario possono accedere un massimo di 15 iscritti ed è finalizzato all’inserimento dei selezionati nelle nuove produzioni della compagnia.

La compagnia cerca soprattutto persone volenterose, puntuali, con spirito di adattamento, voglia di imparare e che hanno la possibilità di viaggiare.

Per avere maggiori informazioni e iscriversi

+39 331 820 6546 Carla

quando: dal 10 al 12 febbraio 2023

orario: venerdì dalle 14:00 alle 18:00; sabato e domenica dalle 10:00 alle 14:00

luogo: Casarella Teatro in via A. Pecchia, 28 – Arzano (NA)

Baracca dei Buffoni

Siamo una compagnia artistica multidisciplinare attiva nel teatro di strada, artisti di strada, nel circo teatro e nel teatro ragazzi.

La diversa esperienza artistica degli attori e dei performer che caratterizzano il gruppo della Baracca dei Buffoni e il lavoro di ricerca sui diversi linguaggi artistici, tra cui teatro di strada, il circo, la danza, il mimo, l’utilizzo dei trampoli, i clown e la musica, permettono di avere uno stimolo continuo per creare gli spettacoli.

La multidisciplinarietà data dagli spettacoli consente di rivolgersi ad un pubblico eterogeneo sia per età che per estrazione sociale.

Gli spettacoli prodotti negli anni sono presenti in numerosi cartelloni, sia in Italia che all’estero. Infatti, la compagnia ha collaborato con alcune importanti realtà in Canada, Cipro, Svizzera, Romania, Albania, Belgio e lavorato con personaggi di calibro importante, come Renzo Piano, Vinicio Capossela, fratelli Vanzina e Ermanno Olmi.

Inoltre, cura i laboratori di teatro e la direzione artistica del cartellone della sala teatrale ‘A Casarella di Arzano e della stagione di teatro ragazzi del Teatro Eduardo De Filippo di Arzano.

Info: https://www.baraccadeibuffoni.com/