Chiusa vertenza Mondo Verde, conferenza stampa a Scarperia (FI)

In programma il 12 gennaio presso la sede dell’azienda

Si conclude positivamente la vertenza ‘Mondo Verde – Casa e Giardino srl’, storica azienda mugellana finita in una procedura concorsuale che rischiava di non consentire la prosecuzione della produzione.

Domani, giovedì 12 gennaio, la sede dell’azienda in viale Kennedy 113 a Scarperia (FI) è in programma alle 10:30 la riunione di chiusura del tavolo di crisi aperto dalla Regione negli scorsi mesi per seguire la vicenda.

All’incontro parteciperanno il Consigliere del Presidente Giani per le crisi aziendali Valerio Fabiani, i rappresentanti dell’Unità di Crisi Lavoro della Regione e di ARTI, Agenzia regionale toscana per l’impiego, il Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti della società acquirente che rilancerà il sito produttivo.

Alle ore 11:30 è fissata una conferenza stampa.