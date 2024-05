‘Chiacchiericci’ al Teatro di Fiesole (FI)

Esisteva il gossip nel Rinascimento? Gianmaria Vassallo in prima nazionale il 22 maggio

Nel Rinascimento esisteva il gossip? Beh, una cosa è certa: la voglia di spettegolare affonda nella notte dei tempi, ‘Chiacchiericci’ è lo spettacolo teatrale che Gianmaria Vassallo presenta in prima nazionale mercoledì 22 maggio, ore 21:00, al Teatro di Fiesole (FI).

Nei panni del corniciaio Puccio Canacci, l’attore toscano snocciola storie intime e vicende private dei grandi personaggi di quel tempo: gli scherzi architettati dal Brunelleschi con i suoi amici, situazioni piccanti in cui si trovò Leonardo Da Vinci, vizi e lussurie del Botticelli…

Ma come fa Puccio Canacci a conoscerle? Se le inventa? Oppure nasconde qualcosa?

‘Chiacchiericci’ è un percorso comico e appassionante a cavallo tra la fantasia e i fatti della storia. Un testo che, con l’ironia tipica toscana, ci ricorda che, nonostante lo scorrere del tempo e i cambiamenti della società, il gossip sarà sempre al centro delle curiosità di ognuno di noi.

Lo spettacolo è interamente originale e si serve di brani musicali della tradizione toscana, frutto di ricerche d’archivio.

I biglietti – posti numerati 15/12 euro – sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it, tel. 892 101, e nei punti Box Office Toscana – tel. 055 210804.

La stagione teatrale 2024 del Teatro di Fiesole è realizzata con il sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884, Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli.

Info www.teatrodifiesole.it.

Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato, a pagamento, e di via delle Mura Etrusche, gratuito, a meno 5 minuti a piedi dal teatro.

