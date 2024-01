Centro Ester, il 2024 arriva con raccolta doni per bimbi in ospedale

Raccolta di giocattoli nuovi per la Fondazione Santobono Pausilipon

‘Dona un gioco, accendi un sorriso’. Questo il claim che accompagna l’iniziativa dell’Associazione Centro Ester e rivolta ai bambini che sono costretti a trascorrere i giorni festivi di inizio anno lontano da casa.

Spiega il Presidente Pasquale Corvino.

Con l’arrivo del 2024, parte la raccolta di giocattoli nuovi destinati ai piccoli ospiti degli ospedali Santobono e Pausilipon.

Le problematiche delle famiglie che hanno bambini bisognosi di cure mediche non vanno mai in vacanza. Ecco perché, questo tipo di eventi a sfondo sociale, non devono fermarsi ai giorni del Natale ma proseguire anche nel resto dell’anno.

Pasquale Corvino prosegue:

La segreteria generale del Centro Ester è pronta ad accogliere i doni di quanti vorranno cominciare il 2024 regalando un sorriso a questi bambini. È possibile consegnare i doni tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

È possibile raccogliere giocattoli, in favore della Fondazione Santobono Pausilipon aventi caratteristiche ben definite. Per raggiungere i piccoli destinatari devono essere: nuovi, chiusi, sigillati e con il marchio di conformità CE.

Il Direttore Fabio Cirella aggiunge: