Caserta, riattivazione della ZTL di corso Giannone

Agevolazioni alla sosta correlate dal 13 settembre 2022

È di oggi l’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale di Caserta Luigi De Simone che dispone la riattivazione della ZTL di corso Giannone, in concomitanza con l’apertura dell’anno scolastico.

A partire da domani 13 settembre la ZTL sarà operativa dal lunedì al sabato, a eccezione dei festivi infrasettimanali, con orario dalle 7:45 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 14:30.

La dichiarazione del Sindaco Carlo Marino:

La riattivazione della ZTL su corso Giannone si inserisce nel piano più generale dell’allargamento della ZTL della città, che coinvolgerà San Leucio, Vaccheria, via San Carlo. Ancora di più, in questa fase storica in cui ci sono cantieri negli istituti De Amicis e Giannone, la ZTL serve a mettere in sicurezza i bambini e le famiglie nell’accompagnamento a scuola.

L’ordinanza prevede anche l’esenzione dal pagamento dei corrispettivi previsti sulle aree di parcheggio a pagamento nel periodo temporale compreso tra il 13 settembre e il 15 giugno, a eccezione delle domeniche e dei giorni festivi, per le fasce orarie racchiuse tra le 8:00 e le 9:00 e tra le 13:00 e le 14:00, nelle aree destinate a sosta a pagamento di piazza Vanvitelli, via Sant’Antonio da Padova e corso Giannone, nel tratto tra via Bosco e via Sant’Antonio da Padova.