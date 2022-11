Campania, Ciarambino: ‘DEFRC, tutte le mie proposte accolte’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

È quanto ha affermato Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, nel corso della seduta del Consiglio regionale, che sta esaminando il Documento di Economia e Finanza regionale 2023-2025.

Ha spiegato Ciarambino:

Grazie a un mio emendamento condiviso col Presidente della Commissione Bilancio, nel definire i budget da assegnare ai centri accreditati della riabilitazione, la Regione terrà conto di quelli che applicano i contratti di miglior favore per i lavoratori, mettendo un freno all’odioso fenomeno del ‘dumping’, che consente ai centri di applicare contratti “pirata” pagando i lavoratori pochi euro all’ora.

Inoltre, ho ottenuto che la Regione si impegni perché i pazienti oncologici possano svolgere tutto il loro percorso diagnostico di follow up in regime ambulatoriale, nella stessa struttura che li ha in carico, senza dover subire lo stress di mille prescrizioni e di doversi pagare tac e risonanze di tasca propria perché i tetti di spesa si sono esauriti.

Altresì, in un momento in cui il caro energia incide fortemente sulla vita di famiglie e imprese, su mia proposta la Regione valuterà di estendere i finanziamenti per la costituzione delle comunità energetiche, oggi limitati ai Comuni sotto i 5mila abitanti, anche a quelli sopra i 5mila, in cui risiede quasi il 90% della popolazione campana.

E poi l’impegno a stabilizzare i precari del Covid, a scorrere le graduatorie in sanità e a rinforzare l’organico dei pronto soccorso.

In un momento critico come quello che stiamo vivendo, la politica seria ha il dovere di offrire il suo contributo e di fare proposte. Ed è ciò che continuerò a fare fino alla fine del mio mandato.