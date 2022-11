‘Bruno Innocenti e il Cristo Redentore di Maratea’: opera spirituale

Riceviamo e pubblichiamo.

La mostra ‘Bruno Innocenti e il Cristo Redentore di Maratea’, che è stata inaugurata a Matera, il 19 novembre, nel Palazzo dell’Annunziata, nell’Open Space dell’APT Basilicata e che sarà in esposizione fino all’8 gennaio 2023, rientra tra le attività di accompagnamento di Roots-In, la prima Borsa Internazionale del Turismo delle Origini.

La mostra, organizzata dal Comune di Maratea, in collaborazione con il Liceo Artistico di Maratea e con il patrocinio e il sostegno di APT Basilicata, tende ad approfondire la ricerca architettonica, ingegneristica e storico-artistica dell’opera attraverso lo studio dei progetti originali effettuati dall’artista Innocenti e dallo studio ingegneristico ‘San Giorgio’ nei primi anni 60.

La ricerca, sviluppata attraverso l’analisi di numerosi documenti progettuali provenienti dall’archivio della Fondazione ‘Cristo Redentore di Maratea’ è inedita e di immenso valore storico artistico.

Il progetto, che mira ad una attenta analisi e conoscenza dell’opera monumentale del grande artista fiorentino, ha l’ambizione di promuovere l’opera contestualizzandola all’interno della storia dell’arte del Novecento, senza tralasciarne l’importante azione edificatrice e progettuale che, per certi versi, potremmo definirla, oggi, epocale.

Il percorso di studi e di ricerca, che ha caratterizzato la mostra, analizza la storia dell’opera monumentale approfondendo e analizzando il contesto sociale e culturale ospitante, lo studio dell’artista Bruno Innocenti, la committenza del Conte Stefano Rivetti di Val Cervo, lo studio storico-artistico dell’opera monumentale e, infine, un interessante approfondimento degli aspetti architettonici e ingegneristici che hanno caratterizzato l’edificazione del colosso monumentale.

Dal 1965 la statua del Cristo Redentore ha assunto un forte valore identificativo e simbolico, tale da rappresentare l’intera comunità di Maratea in Italia e nel mondo.

Il Cristo Redentore è un’opera d’arte che l’Amministrazione di Maratea ha voluto promuovere e valorizzare mediante la sottoscrizione di un gemellaggio ed un accordo di collaborazione con la Mitra Arcivescovile di Rio de Janeiro: nel 2021, contemporaneamente a Rio de Janeiro e a Maratea, è avvenuto lo scoprimento di una targa commemorativa.

A Maratea la targa è stata posta ai piedi della grande statua. A Rio hanno presenziato all’evento 3 Consoli italiani di S.E.R., il Cardinale Orani João Tempesta e rappresentanti dello Stato di Rio.

Speriamo che gli organizzatori esporranno la mostra anche in altre città italiane e straniere, in quanto la statua può diventare un marchio distintivo non solo per la cittadina lucana, ma anche per l’Italia per quanto attiene l’aspetto artistico, culturale, ingegneristico e, soprattutto, religioso che il Cristo di Maratea rappresenta per l’Italia intera.

Maratea merita di ottenere, secondo il giornalista, il riconoscimento del titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che egli ha chiesto con una narrazione poetica, che mette in risalto la bellezza incontaminata della località.

Secondo Maimone la Statua del Cristo Redentore non è solo un’ opera architettonica, un colosso monumentale, essa è un’ opera sublime che parla agli altri, che mette in moto i sentimenti religiosi, esattamente come li mette in moto la fede cristiana.

L’immagine del Cristo, che guarda in modo amorevole l’intero paesaggio, naturale ed umano, posta sopra una montagna che si affaccia sul mare, appare toccare il cielo di Maratea, che è una città la cui bellezza è divina: non a caso la statua di Cristo Redentore è là.

Maratea, dea del mare, diventa, in tal modo, anche località eterna, come è eterna l’immagine di Cristo. Si tratta di un’opera che è stata edificata nel 1965 , ma che è sempre esistita per l’eternità a cui richiama.

Bruno Innocenti ha edificato un’opera d’arte la cui eternità è insita nella sua identità sacra.

L’arte ha il potere di creare un legame spirituale con Dio. Tale legame vive attraverso la statua del Cristo Redentore, posta sulla cima più spettacolare di Maratea.