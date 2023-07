‘Ballata per Angelina’, nuovo singolo di Giacomo Casaula

Disponibile dal 14 luglio

È in rotazione radiofonica dal 14 luglio ‘Ballata per Angelina’, Trees Music Studio, il secondo singolo estratto dal nuovo disco dell’artista napoletano Giacomo Casaula.

Sono molto legato a ‘Ballata per Angelina’, è un pezzo fresco che nasconde una tristezza di fondo. Il triangolo sentimentale inquadra perfettamente il tema principale di ‘Amore sintetico’, la liquidità e la precarietà, regine incontrastate di vite che vogliono fuggire lontano, proprio come il protagonista del brano e dell’ammaliante Anita. E Angelina? Vi consiglio di vedere la scena finale de ‘L’ultimo bacio’ di Gabriele Muccino e poi dare uno sguardo al videoclip della canzone…

Giacomo Casaula

‘Ballata per Angelina’ è il secondo estratto dal disco ‘Amore sintetico’ secondo lavoro di inediti in studio di Giacomo Casaula. La liquidità e la precarietà sentimentale sembrano seguire un percorso predeterminato ma soprattutto attraverso il videoclip della canzone, presente in rete ormai da due anni circa, si lasceranno sottolineare non poche sorprese.

Bio

Giacomo Casaula nasce a Napoli nell’ottobre 1992. Si laurea all’Università Federico II di Napoli in lettere classiche e in filologia moderna e, contemporaneamente, comincia molto presto a calcare le scene, grazie alla nonna paterna – attrice di teatro – che lo introduce al mondo dello spettacolo.

Pirandello, Molière, teatro classico, commedia e lavori performativi segnano le sue prime esperienze. È attore e collaboratore di Ettore Massarese, autore e regista teatrale, e dell’intero progetto ‘Antico fa testo’ promosso da Francesco Puccio.

Versatile in tutti i generi, crea e autoproduce spettacoli di teatro – canzone, celebrando De André, Gaber e Rino Gaetano in una commistione scenica di prosa, poesia e musica, anche su palcoscenici prestigiosi quale il Teatro San Carlo.

Pubblica nel dicembre 2019 il suo primo romanzo ‘Scie ad andamento lento’ edito da Edizioni Mea e nel marzo 2022 il suo secondo romanzo ‘Siamo tutti figli unici’ edito da Guida editori.

Nel gennaio 2020 esce anche il suo primo disco ‘Nichilismi & Fashion-week’ con l’etichetta Trees Music Studio, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale successivamente inserito nella rassegna di apertura dell’edizione 2022 del Campania Teatro Festival.

Il 5 maggio 2023 esce il suo secondo album dal titolo ‘Amore sintetico’ anticipato dal singolo ‘Viola’. L’estate si apre con l’uscita del secondo singolo estratto dal titolo ‘Ballata per Angelina’.