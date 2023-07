‘Le parole giuste’, nuovo singolo della band LINGUE

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 14 luglio 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale ‘Le parole giuste’, Maionese Project, il nuovo singolo della band LINGUE.



‘Le parole giuste’ è un brano che descrive le difficoltà di trovare stimoli quando la provincia ti mangia l’anima.

Una canzone dove si raccontano le necessità di scardinare le robotiche imposizioni sociali che attanagliano la nostra generazione, le abitudini che logorano lo stupore, le scelte delle persone adulte dettate dalle consuetudini, la voglia di non lasciare che gli occhi delle persone si spengano aggrappandosi con forza ad immensi amori da raccontare.

Spiega il gruppo a proposito del brano:

‘Le parole giuste’ è il primo brano completamente autoprodotto che facciamo uscire da quando abbiamo iniziato con la nostra musica, è un bel risultato per noi perché segna l’inizio di un nuovo capitolo, con nuovi stimoli e soprattutto consapevolezze. È una canzone che racchiude in meno di tre minuti il nostro ultimo periodo, osservando quello che ci succede intorno quasi con un occhio esterno alla quotidianità. Nasce in un pomeriggio di pioggia, non doveva neanche essere una sessione di registrazione quel giorno, poi facendo vari ascolti sul pc di Marco, che aveva in memoria delle strumentali registrate ed abbandonate in qualche cartella, insieme ad Andrea e Valerio, abbiamo pensato che questa traccia poteva essere riadattata al nostro stile. Il testo è venuto giù in pochissimi minuti, le parole sono uscite una dopo l’altra, si sono fidate ciecamente delle note. Fin da subito è stata una delle demo che più ci convinceva ed infatti adesso eccoci qui, ‘Le parole giuste’ non è più soltanto nostra.

Biografia

Lingue sono Federico, Marco, Valerio ed Andrea. Nascono nel 2017, sondando il terreno con numerosi concerti in giro per il centro Italia dopo l’uscita di ‘Neve’, EP autoprodotto uscito per AltiRecords.

Tra il 2018 e il 2020 vivono la prima vera esperienza in studio che dà la luce ad “Umani”, il loro primo disco, registrato sotto la produzione artistica di Marco Diniz Di Nardo (Management) ed uscito a Maggio 2020 per Pioggia Rossa Dischi dopo essere stato anticipato dai singoli ‘Umani’, ‘Regali’ e ‘Scale’.

La band conta più di cento concerti nel panorama Nazionale dove spiccano numerose partecipazioni a Festival Italiani e l’accesso alle fasi finali del Premio Buscaglione, del premio Amnesty ed altri concorsi per artisti emergenti.

Recensito in alcune delle maggiori riviste online il gruppo vanta anteprime su Rolling Stone, Rockit, Rockon, Volume ecc..

Sempre alla ricerca di un nuovo suono che possa rappresentare nell’interezza l’anima dei musicisti della band, le Lingue tornano sulla scena con l’uscita di “CARTA” a giugno 2022.

A maggio 2023 entrano a far parte di Maionese Project by Matilde Dischi.

A luglio 2023 presentano al pubblico ‘Le parole giuste’, brano che anticiperà un nuovo capitolo per il gruppo abruzzese. Attualmente stanno prendendo forma altre nuove canzoni tra lo studio di registrazione e la sala prove.

Lontani dalle mode, dentro quello che ci piace.

