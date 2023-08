Baliani e Verardo accendono il tramonto segreto di ‘Ultimi Fuochi’

Gli spettacoli in programma il 18 agosto a Nociglia (LE)

Nuovo appuntamento domani 18 agosto per ‘Ultimi Fuochi Festival’, il festival di teatro e musica ideato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele interamente realizzato in luoghi naturali segreti.

Domani alle 19:00 a Nociglia (LE) la performance al tramonto di Cristiana Verardo, anima e responsabile musicale di ‘Ultimi Fuochi Festival’ fin dalla prima edizione, e lo spettacolo ‘Del coraggio silenzioso’ di Marco Baliani, attore, autore, regista e maestro del teatro di narrazione italiano.

Fino all’8 settembre, ‘Ultimi Fuochi Teatro’ ospiterà in luoghi insoliti gli spettacoli di grandi nomi del teatro, confermandosi festival ebdomadario, con programmazione settimanale, che mette in contatto la creazione contemporanea con l’anima più ancestrale del Salento, portando il teatro e la musica in luoghi segreti immersi nella natura e illuminati dalla luce del tramonto

quel brillio disperato e finale

che arrugginisce la pianura

quando il sole ultimo si è sprofondato.

J. L. Borges – Afterglow

Il festival, alla sesta edizione, si svolge tra Castro, Spongano e Nociglia.

Le indicazioni per raggiungere il luogo segreto saranno fornite a chi effettuerà la prenotazione poche ore prima dello spettacolo.

I biglietti potranno essere acquistati sul posto prima dello spettacolo oppure online.

Biglietteria online: https://www.diyticket.it

Anche chi comprerà il biglietto online, dovrà contattare Ultimi Fuochi per ricevere le indicazioni sul luogo segreto.

Maggiori informazioni su: https://www.ultimifuochifestival.it/