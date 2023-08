Mercato Saraceno (FC), aperte iscrizioni per la ‘Magneda cuntadena’

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo lo slittamento di giugno finalmente arriva l’unica, inimitabile allegra e colorata Magneda Cuntadena XVI edizione nel magnifico territorio di Monte Castello di Mercato Saraceno (FC).

Domenica 3 settembre 2023 dalle ore 10:00 fino al tramonto si cammina, si mangia, si beve, si canta e si condividono le tradizioni: quelle vere Romagnole.

Ecco la ‘Magneda cuntadena’, la camminata enogastronomica alla scoperta dei sentieri e delle aie del territorio di Mercato Saraceno a cura della Pro Loco di Monte Castello.

Una camminata di circa 10 chilometri, adatta a tutti assicurano dell’organizzazione.

Ritrovo alle ore 10:00 in piazza della Libertà a Montecastello di Mercato Saraceno dove tutti i partecipanti saranno accolti con un aperitivo di benvenuto.

Alle ore 11:00 si parte alla scoperta di panoramici sentieri dei corsi d’acqua da guadare e da mete da raggiungere, un percorso a tappe dove all’arrivo di ognuna verranno serviti gli antipasti, i primi piatti, il caffè, la frutta, la merenda per concludere con la cena finale alle ore 19:30 in piazza della Libertà con grigliata mista di carne e dolci della tradizione romagnola.

Cibo, vino, ed allegria saranno tutti gli ingredienti della giornata all’insegna della spensieratezza con tanta musica e veracità romagnola. Una giornata all’insegna del movimento del buon vivere e della bellezza paesaggistica tra buon cibo dj set e i Cantastorie di Romagna

Queste le parole degli organizzatori:

Dopo due anni di restrizioni e gli eventi alluvionali di maggio, che hanno visto il nostro territorio pieno di crepe e ferite, vogliamo dare un forte segnale: la Colline c’è!

Vogliamo ritornare ad abbracciarci e a condividere la bellezza del nostro unico territorio. Siamo molto fieri di questo evento che, per un giorno, riesce a portare Monte Castello al centro della Romagna; per questo, a fine maggio, ci siamo rimboccati subito le maniche per trovare sia una data alternativa che ripristinare sentieri.

Un lavoro corale, di puro volontariato, che ci impegna tutto l’anno, ma che ci dà una enorme energia e soddisfazione. Una giornata per rivivere, come con una macchina del tempo, gli anni in cui i nostri nonni condividevano le poche ricchezze trasformandole in grandi tesori interiori capaci di emozionare.

Vogliamo che la parola ‘Tradizione’, che talvolta è per i più giovani sinonimo di noia e indifferenza, venga rivalutata come radici, allegria e condivisione.