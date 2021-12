Aversa (CE), inaugurata panchina bianca in memoria di Giuseppe Capone

Giovani ed associazioni insieme per dire basta alle vittime della strada

Riceviamo e pubblichiamo.

Inaugurata questa mattina, 17 dicembre, in via Salvo D’Acquisto, nei pressi del PalaJacazzi, una panchina bianca in memoria di Giuseppe Capone, medico 32enne che il 7 gennaio 2019 morì investito da un’auto a pochi metri da casa.

Realizzata con il patrocinio del Comune di Aversa e voluta dalla famiglia per commemorare tutte le vittime della strada, la panchina è una delle pochissime in Italia realizzata per ricordare e sottolineare l’emorragia di vite che si perdono ogni anno sulle strade, 2.395 i morti e 118.298 gli incidenti con lesioni nel solo 2020.

L’evento – che ha visto la presenza del Vescovo di Aversa, Mons. Angelo Spinillo, del Sindaco della città, Alfonso Golia, e della Consigliera comunale Federica Turco – si è concluso con il commosso ricordo di Giuseppe da parte dei genitori, Sandra Motti e Gaspare Capone, che ne hanno tracciato il profilo di un medico impegnato ed appassionato della vita.

Molti i giovani e giovanissimi delle scuole ad aver lanciato messaggi di vicinanza alla famiglia di Giuseppe Capone ed ad aver sollecitato amministratori e personalità presenti perché le istituzioni siano in prima fila per la prevenzione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale.

Presenti, insieme a tanti cittadini, anche i rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle associazioni Fidapa Caserta, con la Presidente Raffaella Feola, la Fidapa Aversa, con la Vice Presidente Mariolina De Orsi, i Gruppi di Volontariato Vincenziano, con la Segretaria interdiocesana Ida Roccasalva, l’UNICEF Campania, con la Presidente Emilia Narciso, e l’UNICEF Caserta, con la Presidente Cecilia Amodio.

Ha dichiarato Sandra Motti:

Questa panchina non vuole solo ricordare Giuseppe e tutte le altre vittime della strada. Vogliamo che sia un invito ad evitare altre perdite umane sulla strada e la distruzione di altre famiglie diffondendo la cultura dell’educazione stradale nella nostra città come nelle altre. Grazie a chi ci sostiene e si impegna ogni giorno per ridurre la violenza stradale, è terreno fertile e sano che merita di essere valorizzato, in questa come in altre città.

Commentano Raffaella Feola ed Ida Roccasalva: