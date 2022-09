Arte e creatività ecosostenibili incontrano natura del Garda Trentino

Più di semplici esposizioni: i parchi tematici BoscoArteStenico, Ledro Land Art e Lusan Art Park valorizzano i territori del Garda Trentino attraverso la creatività ecosostenibile

Nel Garda Trentino ogni passo è una rivelazione: nei suoi territori, gli itinerari percorribili per buona parte dell’anno superano i 1000 km e numerosi sono quelli tematici, a cominciare dai percorsi d’interesse artistico.

Gradevoli passeggiate alla portata di tutti, anche delle famiglie, conducono alla scoperta di spettacolari opere di land-art, sviluppate secondo la morfologia e le specificità storico – ambientali di ciascun sito.

Dove la creatività si fa complice della natura, infatti, sono nate vere e proprie ‘gallerie d’arte a cielo aperto’ – BoscoArteStenico, Ledro Land Art e Lusan Art Park – che ospitano gli interventi site-specific di artisti da tutto il mondo.

Opere ecosostenibili e in continua evoluzione, in quanto realizzate con materiali naturali; destinate ad essere riassorbite dallo stesso paesaggio che le ha rese possibili. La loro vocazione transitoria le rende uniche e irripetibili… assolutamente da immortalare!

BoscoArteStenico, museo d’arte nella natura di Comano

Poco distante dalle Terme di Comano, a monte dell’abitato di Stenico, BoscoArteStenico, BAS, è un percorso d’arte contemporanea che si caratterizza per la totale naturalità e accessibilità del luogo, premiato con la certificazione PEFC per la sostenibilità e con il marchio OPEN per l’accessibilità.

Nell’itinerario artistico, praticabile anche da persone con disabilità, le sculture e le installazioni – realizzate unicamente in legno, cortecce, tronchi e corde – sono distribuite nel bosco a diversi “livelli”, l’erba, i tronchi, i rami… dialogano tra loro e stimolano i visitatori a riflettere sul valore autentico del rapporto uomo – natura.

Ogni anno viene aperto un bando per gli artisti che desiderano creare un’opera all’interno di questa speciale galleria.

L’accesso è libero, su prenotazione. E per vivere un’esperienza ancor più memorabile, sono disponibili visite guidate con gli Accompagnatori Culturali Locali!

Ledro Land Art, l’arte nel bosco della Valle di Ledro

Ledro Land Art è un parco di arte ambientale immerso nella pineta di Pur, uno dei polmoni verdi della Valle di Ledro.

Alberi innamorati, mucche di pietra, violini giganti, mani che spuntano dalla terra, boschi di altalene, chiocciole di metallo… sono solo alcune delle opere che si possono ammirare lungo il suggestivo sentiero nel bosco, costeggiando il torrente Assat fino a Malga Cita. Di anno in anno, nuove installazioni arricchiscono il paesaggio, che ne diviene custode e interlocutore.

Lusan Art Park, parco d’arte contemporanea nella Valle dei Laghi

Inaugurato nel 2020, il Parco d’Arte Lusan, nel comune di Vezzano, ospita linguaggi artistici, sensibilità e ispirazioni molteplici, accomunati dal desiderio di far conoscere più a fondo la Valle dei Laghi.

Le installazioni, realizzate con differenti materiali ecosostenibili da artisti selezionati, diventano una sorta di storia, come delle “riflessioni d’autore” che guidano alla scoperta delle peculiarità di carattere storico, culturale e naturalistico di questo territorio.

Novità 2022: Games of Cubes, creatività artigiana nella Valle di Ledro

Semplici e componibili, ma anche versatili e originali: sono le installazioni di arredo outdoor realizzate da Cesare e Giovanni Rosa, i vincitori del bando ‘Outdoor Park Design’, finalizzato a individuare un’idea innovativa per valorizzare i luoghi più rappresentativi della Valle di Ledro.

I due artigiani, fondatori di ROSALAB, un piccolo laboratorio di falegnameria, hanno voluto racchiudere tre valori nelle loro creazioni: l’uso di un materiale sostenibile, come il legno; la creatività, quale invito a interagire con la destinazione; l’artigianato, realizzando ciascuna installazione interamente in Valle di Ledro e offrendo così una ricaduta positiva sull’economia locale.

