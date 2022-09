Codice giallo in Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti

In vigore fino alle 18:00 dell’8 settembre

Temporali forti in arrivo su tutta Toscana dove, da stanotte, secondo il bollettino emanato dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale, scatterà il codice giallo che resterà in vigore fino alle 18:00 di domani giovedì 8 settembre.

Codice giallo su tutta la Toscana anche per rischio idrogeologico idraulico dei reticoli minori, sempre da stanotte fino alle 18:00 di domani giovedì 8 settembre.

In particolare dalla mezzanotte e nella mattinata di domani si prevedono precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità per le quali scatta la vigilanza segnalata dalla sala operativa. Possibili nubifragi localizzati, colpi di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.