Arriva sulla scena capitolina ‘Pecetta Podcast’ di Pamela Parafioriti

Il 21 gennaio sulla piattaforma Spreaker e sul canale YouTube dell’artista

Riceviamo e pubblichiamo.

Teatro, arte, musica e intrattenimento: il 21 gennaio 2021 debutta ‘Pecetta Podcast’, il podcast che vuole raccontare la vita culturale della città di Roma e non solo.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha interrotto la vita sociale del Paese, producendo uno “strappo” profondo: è necessario reagire e rinascere a nuova vita.

Pamela Parafioriti, giovane e promettente regista teatrale, traendo ispirazione dalla sua esperienza personale, racconterà in ‘Pecetta Podcast’ le gioie e i tormenti che del mondo culturale, in particolare del mondo teatrale, sono manifestazione.

L’ascoltatore sarà condotto nei retroscena – nel famoso backstage – di una realtà che, nonostante la chiusura dei Teatri, non si è mai fermata ed è in continuo fermento, in cerca di una sua nuova evoluzione.

Potete ascoltare ‘Pecetta Podcast’ sulla piattaforma Spreaker e sul suo canale YouTube

Durante questa Pandemia globale, mentre ero a casa inerme e incredula, in balia di molte contrastanti emozioni, mi sono confrontata molto con i miei colleghi attori e registi su cosa poter fare per ovviare alla mancanza dello spettacolo dal vivo. Molti di noi si sono cimentati nei monologhi, nello streaming e ora stanno nascendo forme di teatro delivery. Io ho voluto dare voce, con questo podcast, sia alla parte più nascosta del teatro, quella che non si vede, quella che rimane nella sala prove e nei camerini, ovvero tutte le ansie pre-spettacolo ma anche e soprattutto alle quotidiane domande e paure relative allo svolgere una lavoro ‘non stabile’ ovvero il classico ‘posto fisso’, cercando di portare la nostra realtà a tutti. In attesa di poter tornare finalmente ‘dal vivo’.

Pamela Parafioriti

Perché ‘Pecetta Podcast’?

Pecetta s. f. [der. di pece]. – 1. a. Voce pop., tosc. e centro-merid., per cerotto (adesivo o medicato). b. Strisciolina di carta, di pelle o d’altro materiale, che s’incolla o si stende su una superficie per coprire o riparare una rottura, nascondere uno scritto o per scopi analoghi; di qui l’espressione mettere una p., rattoppare, e, in senso fig., trovare un rimedio provvisorio. c. Strisciolina nera che si usa impressionare sopra un particolare di una fotografia, soprattutto di quelle destinate alla stampa, per nascondere un elemento anatomico, o, sopra gli occhi, per non far riconoscere la persona.

Voce narrante / Direzione Artistica: Pamela Parafioriti

Musiche originali / sound: Samuele Esaltato

Ufficio Stampa e Social Media Manager: Miriam Bocchino

Consulenza Artistica: Martina Gatto

Graphic Designer: Alessia Santangeletta

Biografia Pamela Parafioriti

Inizia la sua formazione teatrale come attrice presso la Compagnia ‘Il Tirso’ di Roma, ha conseguito il diploma di Regista Teatrale presso ‘La Casa dello Spettacolo’. Negli ultimi cinque anni ha svolto diverse e prolungate esperienze di lavoro come aiuto regia presso la Compagnia Teatrale Diritto e Rovescio, in particolare con la regista Teresa Pedroni, che le ha permesso di lavorare con alcuni Maestri del teatro italiano, come Roberto Herlitzka e Massimo Popolizio.

Per le regie dei suoi spettacoli predilige la messa in scena di testi drammaturgici contemporanei di giovani autori italiani. Ha lavorato come aiuto regia per Carlo Emilio Lerici presso il Teatro Belli di Roma e ha lavorato come coordinatrice della Stagione Teatrale presso il Teatro Ivelise di Roma.

Ascolta ‘Pecetta Podcast’

Su YouTube https://www.youtube.it/pecetta_podcast

Su Spreaker: Pecetta Podcast