Arcobaleno d’estate, edizione numero 11 all’insegna della sostenibilità

In programma dal 19 al 24 giugno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sostenibilità e turismo sostenibile. Sono questi i temi che caratterizzeranno l’edizione numero 11 di Arcobaleno d’estate, la grande festa in programma dal 19 al 24 giugno promossa dalla Regione in collaborazione con QN-La Nazione, il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle categorie economiche.

Arcobaleno d’estate è l’appuntamento che lancia la stagione estiva con la formula che da sempre caratterizza la rassegna: scoprire le bellezze toscane abbinando eventi in musica e degustazioni di prodotti tipici a visite guidate ed esperienze culturali e in natura.

Tema guida di quest’anno sarà la sostenibilità, ovviamente in ambito turistico. Per la prima volta sono coinvolti i Parchi che con gli eventi da loro organizzati arricchiranno un già nutrito calendario di iniziative.

La presentazione si è tenuta oggi, 8 giugno, a in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati. Sono intervenuti il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore a economia e turismo Leonardo Marras, la Direttrice di Qn La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno, Agnese Pini, i Direttori di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana Francesco Tapinassi e Francesco Palumbo, il Presidente ed il Direttore di Confcommercio, Aldo Cursano e Franco Marinoni, la responsabile area turismo di Confesercenti Maila Bettaccini e l’Assessore al turismo del Comune di Viareggio Alessandro Meciani.

Con loro anche Irene Grandi, che si esibirà in un concerto a ingresso gratuito sulla Passeggiata di Viareggio giovedì 22 giugno.

Il programma dell’iniziativa si svela man mano che Comuni, ambiti turistici, enti, associazioni culturali, turistiche e operatori toscani caricano iniziative. Ad accoglierle, lo spazio dedicato ad Arcobaleno d’estate da Fondazione Sistema Toscana su Visittuscany.com.

La possibilità di proporre eventi e offerte è ancora aperta attraverso www.visittuscany.com/it/arcobaleno. Finora sono stati caricati 20 eventi e 25 offerte turistiche. Allo stesso indirizzo è consultabile il calendario degli eventi in aggiornamento.

Taglio ufficiale del nastro a Firenze il 19 giugno, nel giardino di Villa Bardini con l’aperitivo curato da Confcommercio Firenze e Arezzo e realizzato dallo chef stellato Filippo Saporito de La Leggenda dei Frati, in collaborazione con Unione regionale cuochi toscani e Associazione cuochi fiorentini.

Evento su invito, per informazioni: info@confcommerciofiar.it

Il giorno seguente, martedì 20 giugno dalle ore 18:00, aperitivo d’estate ad Arezzo, all’interno della Fortezza Medicea, con musica e degustazioni di prodotti tipici, a cura di Confcommercio Firenze e Arezzo. Fino alle 23:00, inoltre, si potranno scoprire i tesori della Fortezza con le visite guidate a cura di Confguide-Confcommercio.

I tour saranno attivi e prenotabili in tre fasce orarie: 19:00, 20:00 e 21:00, contattando le guide turistiche di Confcommercio:

Laura 3382419829, Rita 3315025517.

Poi dj set, musica live e spettacoli musicali dalle 18:00 alle 23:00.

Ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivo-destate-in-fortezza-646910285077

Il 21 giugno alle 18 al Castello dell’Imperatore di Prato, presentazione aperta al pubblico del III Volume della collana ‘Prato Com’era: storie, immagini e protagonisti del nostro secolo d’oro’, testi di Roberto Baldi e foto dell’archivio storico Ranfagni, realizzato da La Nazione – con il sostegno di Gruppo Palmucci e Publiacqua e il patrocinio del Comune di Prato. Il testo sarà distribuito in abbinamento gratuito al giornale a Prato il giorno 23 giugno.

In provincia di Livorno, sempre il 21 giugno, cena nella piazza del Borgo di Sassetta a base di piatti e prodotti del territorio. Registrazione e accoglienza presso Via della Chiesa a Sassetta, a partire dalle 19:30.

Giovedì 22 giugno a Viareggio uno degli eventi principali, il concerto di Irene Grandi. Lo spettacolo, organizzato e offerto dalla Regione Toscana e ad ingresso gratuito, si terrà in Passeggiata, davanti al Principino. Il concerto della rocker toscana rientra nel tour nazionale di ‘Io in blues’ che la vedranno esibirsi in numerosi festival in tutta Italia.

Per questo concerto, organizzato in collaborazione con il Comune di Viareggio, sono disponibili 1000 posti numerati a sedere, sempre a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sui siti www.bitconcerti.it, www.comune.viareggio.lu.it e www.toscanapromozione.it. I posti unici in piedi non richiedono prenotazione.

Sempre il 22 a Siena, a cura di Guide Federagit Confesercenti Siena, visita guidata di Palazzo Chigi Saracini sede dell’Accademia Musicale Chigiana, alle ore 18:00.

Ingresso libero su prenotazione – fino ad esaurimento posti: bit.ly/prenotalescoperte – 334 841 8736 – Facebook/Instagram Scoperte.

Lo stesso giorno a Firenze, dalle 18:30 alle 19:30, minicrociera sull’Arno con partenza da Lungarno Generale Diaz, sotto la CCIAA di Firenze, altezza Piazza Mentana. L’evento è organizzato da Confesercenti Toscana e Confesercenti Firenze. Sempre la sera ci sarà anche una cena di beneficenza a favore delle popolazioni di Ravenna e Cesena.

Il 23 giugno a Pitigliano (GG) il Movimento Donne Impresa di Confartigianato organizza una giornata dedicata all’arte orafa etrusca: al mattino convegno ‘Identità etrusca: il valore dell’artigianato’, sala Petruccioli della Banca Terre etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo a Pitigliano, al pomeriggio visita guidata al Parco Manzi, dalle 15:30 alle 17:30, e nel tardo pomeriggio aperitivo in piazza.

Il 25 giugno alle 17:00, ad Arezzo, presso la Fondazione Ivan Bruschi presentazione del volume fotografico ‘La sottilità dell’aria: Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari’ – a cura di Rita Scartoni, collegato alla mostra fotografica in corso fino al 31 ottobre 2023 alla Fondazione Bruschi. Il volume – realizzato con il sostegno di Fondazione Ivan Bruschi Intesa San Paolo e in collaborazione con Fondazione Alinari per la fotografia – verrà distribuito in abbinamento gratuito a La Nazione di Arezzo il successivo 29 giugno.

Ancora il 25 a Monsummano Terme (PT), presso la Tenuta Querciamatta, visita al borgo riportato a nuova vita, alla cantina e all’orciaia con degustazione finale.

Il programma comprende anche gustose anteprime: Toscana in Bocca – Alla corte dell’Imperatore, l’evento organizzato da Confcommercio Pistoia e Prato nell’ambito del programma di Eat Prato il 7, 8 e 9 giugno al Castello dell’Imperatore di Prato e la cena sul ponte di Mezzo a Pisa, l’11 giugno, appuntamento ormai consolidato che vede Confcommercio e i ristoratori pisani valorizzare i prodotti tipici locali e le numerose opportunità di Vetrina Toscana.