Arabia Saudita – Italia: colloquio Mohammed bin Salman-Meloni

Il Principe ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio dell’Italia

L’agenzia di stampa saudita “Spa” riferisce che oggi 7 febbraio il Principe ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio dell’Italia, Giorgia Meloni.

Le parti hanno “passato in rassegna le relazioni bilaterali tra il Regno saudita e l’Italia” e discusso delle “opportunità di cooperazione congiunta” e delle modalità per rafforzarla in una serie di settori.

Il mese scorso, una delegazione militare dell’Arabia Saudita, guidata dal Capo di Stato maggiore, il Generale Fayyad bin Hamed al Ruwaili, aveva svolto una visita ufficiale in Italia durata diversi giorni volta a rafforzare la cooperazione e il coordinamento in materia di difesa.

Nell’occasione, il Generale Al Ruwaili aveva incontrato, tra gli altri, il Capo di Stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.

Non sono mancate poi visite alle sedi di società quali Fincantieri, Leonardo e Mbda, secondo quanto riferito sempre da “Spa”.

In base ai dati diffusi dal sito InfoMercatiEsteri, tra gennaio e ottobre 2022 il commercio bilaterale tra Italia e Arabia Saudita ha raggiunto i 9,2 miliardi di euro registrando un aumento del 28 per cento rispetto ai 6,6 miliardi di euro dello stesso periodo del 2021, anno in cui gli scambi bilaterali hanno raggiunto un totale di 8,6 miliardi euro.

Nel periodo preso in esame, l’Italia esportato nel Paese prodotti per 3,2 miliardi di dollari facendo segnare un aumento del 20,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021.