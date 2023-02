Terremoto: Arabia Saudita invia aiuti a Turchia e Siria

Su ordine del Re Salman e del principe ereditario

Il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud e il Principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, hanno ordinato di fornire supporto e assistenza sia alla Turchia che alla Siria dopo il devastante terremoto che si è verificato lunedì 6 febbraio, che ha provocato migliaia di morti e feriti.

Si parla dell’invio di squadre di soccorso e materiale che include aiuti medici e umanitari urgenti.

I due leader sauditi hanno anche espresso le loro sincere condoglianze e solidarietà alla Repubblica di Turchia e alla Repubblica siriana e ai loro due popoli fratelli.

In particolare, alle famiglie delle vittime e i loro auguri per una pronta guarigione per i feriti a causa del terremoto. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa saudita “SPA”, il Regno conferma in questa circostanza umanitaria la sua posizione e solidarietà ai due Paesi fratelli.

Il terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito lunedì la Turchia e la vicina Siria, distruggendo migliaia di edifici, tra cui molti edifici residenziali e ospedali, lasciando migliaia di feriti e senzatetto.

Più di 6.500 persone hanno perso la vita in Siria e Turchia a causa del terremoto. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di aspettarsi il peggio e di temere che “i risultati possano essere otto volte superiori ai primi numeri” pubblicati.