Apre BuyFood Toscana, Saccardi: Grande vetrina di qualità ed eccellenze

Una due giorni per favorire l’incontro tra aziende e importatori stranieri

Si è aperto stamani Buyfood Toscana 2022, la vetrina internazionale promossa dalla Regione Toscana per favorire l’incontro tra aziende che producono eccellenza sul territorio e importatori stranieri.

La due giorni ha preso il via oggi al Palaffari di Firenze con l’evento BtoB: fino a domani sono previsti centinaia di assaggi di prodotti DOP, IGP, Biologici, Prodotto di Montagna, Agriqualità e PAT, produzioni agroalimentari tradizionali.

Ha detto la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi che stamani ha tagliato il nastro della manifestazione insieme al Presidente di PromoFirenze Massimo Manetti, il Segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini e il Direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo:

La conoscenza dei prodotti è una grande risorsa e la più valide delle promozioni. Perché la conoscenza dà la possibilità di rendere note le storia, i valori, i legami che i prodotti hanno con il territorio e di combattere al tempo stesso la contraffazione, che si alimenta proprio di giudizi superficiali per non dire di ignoranza. Perciò BuyFood Toscana è una grande occasione perché dà la possibilità a prodotti, anche di nicchia, di fasi conoscere e apprezzare non solo in Italia ma soprattutto all’estero, dove il cosiddetto Italian sounding e direi anche il Touscan sounding funziona come uno straordinario richiamo ma deve necessariamente essere legato a prodotti di qualità, proprio come quelli che il BuyFood Toscana promuove. Anche quest’anno siamo riusciti a mettere in contatto oltre 70 aziende del nostro territorio con oltre 50 buyers provenienti da 22 Paesi diversi, un momento importante, nel quale ai nostri prodotti vengono offerti quel tempo e quegli approfondimenti utili per farli apprezzare.

Cresce la produzione agrifood certificata ‘Made in Tuscany’ e lo fa a ritmo sostenuto: dal 2015 ad oggi il valore alla produzione dei prodotti DOP e IGP è stato caratterizzato da una crescita del 45%, tre volte più grande rispetto alla percentuale registrata a livello nazionale.

E aumenta in parallelo l’attenzione all’ambiente e alla salute: con più di 225mila ettari bio, la Toscana si colloca al terzo posto nel ranking nazionale. Numeri di buon auspicio per l’avvio di BuyFood Toscana 2022, la vetrina internazionale promossa dalla Regione Toscana per favorire l’incontro tra aziende che producono eccellenza sul territorio e importatori stranieri.

Il valore alla produzione del patrimonio enogastronomico DOP e IGP toscano è di oltre un miliardo. Dopo il vino, il valore dei prodotti a Indicazione Geografica della regione si concentra soprattutto nei comparti di formaggio, prodotti a base di carne, olio di oliva. Il 95% della superficie agricola IG è dedicata proprio al famoso olio extravergine d’oliva.

Ma sono pane e biscotteria a far registrare le performance più sorprendenti: i prodotti dolciari sono cresciuti di oltre il 60% dal 2017. In costante aumento le superfici certificate bio nell’ultimo decennio, con un tasso di variazione del +25% e del +57% rispetto al 2020 e al 2019.

I numeri e i mercati

Più di 70 le imprese toscane coinvolte da questa quarta edizione di BuyFood Toscana: 290 i prodotti caricati nel catalogo online, a disposizione dei buyer stranieri, 21 le denominazioni DOP/IGP, 85 prodotti con certificazione BIO provenienti da 21 produttori, 41 prodotti PAT provenienti da 8 produttori. Circa 50 i buyer provenienti da 22 paesi, tra cui i mercati più rappresentativi per il Made in Tuscany: Europa, Nord America, Colombia e Cile. Tra le delegazioni più numerose Scandinavia, UK, Francia, USA e Canada, che hanno mostrato un grande interesse, nonostante il periodo di forte incertezza dovuto al costo delle materie prime e dell’energia.

I prodotti

Quest’anno a presentarsi all’audience straniera saranno 21 produzioni DOP e IGP: Cantuccini toscani, Cinta senese, Prosciutto Toscano, Farro della Garfagnana, Finocchiona, Lardo di Colonnata, Marrone del Mugello, Miele della Lunigiana, Mortadella di Prato, cinque DOP di Olio extravergine d’oliva – Chianti Classico, Lucca, Seggiano, Terre di Siena, Toscano -, Pane Toscano, Panforte di Siena, Pecorino delle Balze Volterrane, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Ricciarelli di Siena, Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale.

Un ventaglio di prodotti in grado di rappresentare tutte le province, con Firenze, Siena e Grosseto in testa per numero di aziende presenti. Tra i prodotti l’olio extravergine d’oliva gioca la parte del leone con 28 tipi in assaggio, seguono Pecorino toscano e Finocchiona a parimerito con 9 produttori, Cinta senese, Prosciutto Toscano, 8 produttori ciascuno, Cantucci o Cantuccini, 7 produttori, Lardo di Colonnata, 2 produttori.

Buyfood Toscana 2022 è un evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

L’evento si avvale della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto di Regione Toscana e Unioncamere Toscana che unisce tipicità, autenticità dei territori e attenzione all’ambiente, mettendo in rete tutti coloro che offrono esperienze enogastronomiche.