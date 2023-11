Antonio Artese ‘Piano Solo’ per la nona edizione di Termoli Jazz

Il 1° dicembre all’ex Cinema Sant’Antonio, il pianista jazz e compositore presenterà in anteprima il suo nuovo disco intitolato ‘My Blond Girl’

L’ex Cinema Sant’Antonio, in piazza Sant’Antonio, 8, sarà la cornice del secondo appuntamento della IX edizione di Termoli Jazz, venue che ospiterà il concerto in ‘Piano Solo’ di Antonio Artese, sopraffino e sensibile pianista jazz e compositore.

Venerdì 1° dicembre, giorno del concerto che inizierà alle 19:00, la biglietteria sarà operativa presso il cinema dalle 16:30 alle 18:30.

Antonio Artese – ‘Piano Solo’ è un viaggio musicale attraverso paesaggi e luoghi dell’anima con al centro il pianoforte. Il recital di Artese a Termoli (CB) è l’anteprima del ‘Tour Piano Solo’ e del nuovo disco in uscita a marzo 2024.

Il repertorio prevede una serie di composizioni originali in forma di suite, rappresentando il risultato di quindici anni di ricerca artistica. Questo progetto testimonia non solo l’amore di Antonio Artese per il pianoforte, ma anche la sua ricerca costante di un linguaggio musicale proprio, intimo e riflessivo.

Il mélange di melodie originali e un’ardita esplorazione armonica crea un continuum di quadri musicali, dove il pianoforte evoca un caleidoscopio di atmosfere, colori e forme. Nonostante una scrittura strutturata, il pianista lascia uno spazio vitale per l’improvvisazione rendendo ogni brano un’opportunità per la creazione spontanea.

Il concerto non solo offre un’anteprima di questa straordinaria esperienza, ma presenta ufficialmente il prossimo album, My Blond Girl, dedicato alla moglie Samantha, che sarà pubblicato a marzo 2024.

Artese condivide con gli ascoltatori la sua visione originale e disincantata del pianoforte a venticinque anni dal suo primo album di ‘Piano Solo’, Italian Sketches, pubblicato negli Stati Uniti. Questo viaggio celebra la continuità e l’evoluzione di un musicista contemporaneo.

Il pianista e compositore descrive così il mood e la genesi di questo progetto:

Parafrasando J. S. Bach, stella polare per tutti i musicisti, questo concerto è una vera e propria offerta musicale. Per un pianista è sempre una sfida confrontarsi con il proprio strumento, soprattutto alla luce dei lavori leggendari di Bill Evans, Keith Jarrett e Brad Mehldau. Tuttavia, penso che sia un obbligo accettare questa sfida e rimettersi in discussione con coraggio e dedizione, specialmente in un contesto da solista. Non ci sono veli che separano il musicista dal proprio strumento; è un modo di esporre se stessi, di mettersi a nudo. Questo concerto rappresenta per me l’offerta di un atto creativo che parli direttamente al cuore dell’ascoltatore anziché alla sua mente. Il programma selezionato per questo concerto riflette il mio mondo interiore, la mia passione per la scrittura e l’improvvisazione, quest’ultima intesa non solo secondo i canoni del jazz. È inoltre una preziosa opportunità per giocare con la palette inesauribile di colori che questo meraviglioso strumento può evocare. Ho scelto di iniziare questo tour da Termoli, la mia città natale, con cui ho un legame particolare e da dove il mio viaggio musicale ha avuto inizio tanti anni fa.

Questo secondo appuntamento di Termoli Jazz, importante festival brillantemente diretto da Michele Macchiagodena, direttore artistico della rassegna e presidente dell’Associazione Culturale Jack, realizzato grazie al patrocinio e al contributo dell’Amministrazione Comunale di Termoli, rappresenta una ghiotta opportunità per i cultori della musica in genere, non necessariamente jazzofili della prima ora.

Termoli Jazz, inoltre, fa parte della prestigiosa associazione nazionale I-Jazz e dell’Italian Music Festivals, altra associazione di assoluto livello che include i migliori festival, che spaziano dal jazz all’elettronica, più orientati verso il pubblico delle nuove generazioni.

Per info concerto e acquisto biglietto: https://www.diyticket.it/events/Musica/14245/antonio-artese-piano-solo?fbclid=IwAR0tGwIcThxAk6_-C1QP1Mf_0qDDNOS3OjgF63WJ0ZrnAKziWIR5Etlr5yg