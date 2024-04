‘Anni d’oro’ di Camenisch vince Premio ITAS del Libro di Montagna 2024

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel corso della serata spettacolo ‘Premio ITAS 50’ è stato decretato il vincitore assoluto della 50a edizione del Premio ITAS del Libro di Montagna.

L’evento condotto da Raffaello Fusaro è stato animato da due ospiti di prestigio, Corrado Augias e Veronica Pivetti, che hanno valorizzato il tema delle Terre Alte coniugando l’importanza dell’ambiente alla lungimiranza di investire nella valorizzazione della cultura alpina, come ITAS Mutua fa con il suo concorso letterario da 50 edizioni.

Il libro vincitore della 50a edizione è ‘Anni d’oro’ di Arno Camenisch, edito da Keller editore.

Nel libro Arno Camenisch racconta la storia di Margrit e Rosa Maria che da 51 anni gestiscono un chiosco e una pompa del carburante, che sono il punto di riferimento per l’intero paese e per chi percorre le strade di quelle montagne.

Arno Camenisch tratteggia con grande ironia e una certa nostalgia un mondo bello e luminoso, che rischia quasi di scomparire, in una storia dal valore universale che rende un piccolo angolo di montagna specchio dei nostri tempi.

Alberto Pacher, Vicepresidente vicario di ITAS Mutua, che con Giuseppe Consoli, Presidente uscente ITAS, ha premiato il vincitore, ha commentato:

Molte cose sono cambiate dal 1971 ma così come la nostra Compagnia ha continuato la sua attività di Mutua assicuratrice, il Premio ITAS ha proseguito la sua opera di valorizzazione della cultura delle Terre Alte in tutte le sue forme e manifestazioni.

Una cultura che si è evoluta naturalmente nel tempo e che il nostro Premio ha saputo esprimere al meglio non solo celebrandone le opere, ma organizzando anche una molteplicità di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni che hanno permesso al Premio stesso di identificarsi come vera e propria cartina al tornasole per le evoluzioni culturali della società nel suo complesso.

Ci siamo così accorti di aver maturato, nel tempo, una sensibilità particolare oggi orientata anche alla salvaguardia di questo territorio così delicato, che abbiamo il dovere di preservare il più possibile intatto per le generazioni che verranno dopo di noi.