‘Ana’, nuovo singolo dei Fallen Noise

È in uscita venerdì 24 febbraio 2023 su tutte le piattaforme digitali ‘Ana’, il nuovo singolo del progetto Fallen Noise dal titolo ‘Ana’.

Un nuovo e intimo capitolo per il giovane produttore che si muove tra trap ed hyperpop, militando nella scena romana underground. Un brano che vuole affrontare i problemi di ansia e d’autostima e la tendenza ad un perfezionismo tossico, dopo particolari eventi emotivi.

Dopo anni passati appresso ad un disturbo ho deciso di gettare fuori tutto quel marcio che mi consumava, di rendere vero tutto quel che ho soffocato dentro di me per molto tempo.

Un testo metaforico in cui la protagonista gode del nome, del tormento e della sofferenza, incarnando la figura del disturbo stesso. Un testo accompagnato da una chitarra nostalgica e da sonorità aggressive, distorte e ‘rotte’, per ricreare lo stato d’animo anche attraverso la musica.

Bio

Era il 2017 quando approdò sulle piattaforme musicali un duo alternative trap metal, Twins Garden Sedated, costituito da una coppia di adolescenti intenzionati alla sperimentazione in generi non molto seguiti in Italia, soprattutto nell’ambito dell’avanguardia elettronica new age.

Il progetto durò il tempo di quello che era il legame sentimentale che legava i due ragazzi, pubblicando singoli decorati da un estetica horror underground, arrivando fino alle selezioni del Lazio Sound 2019.

Al termine di quella che sembrava essere la svolta del progetto il duo si è andato perdendosi, lasciando così colui che si occupava del lato tecnico della produzione dei pezzi solo, non di certo però demoralizzato all’idea di poter ancora sperimentare nuova musica.

Nello stesso 2019, infatti, sboccia una nuova entità nell’underground romano, sotto il nuovo nome di Fallen Noise.

Il nome del giovane produttore trap/ hyperpop / alternative electronic nacque da una parallela collaborazione in un collettivo emergente, Neuro Noise, personalizzandone “l’etichetta” con il termine Fallen, già dando quella che sarà l’impronta emo che caratterizzerà sempre più il variegato dei vari singoli pubblicati nell’arco di 4 anni di musica solista.

Nel 2021 si fonde poi anche con un nuovo duo, Midnight Soul, rivelando un lato più progressive metal, senza però mai completamente distaccarsi dalle influenze trap metal e sperimentali.

Dedicandosi dunque ai due progetti, nel duo con tre singoli e un videoclip e da solista con un EP, anch’esso con una prima videoclip, di inediti che approfondiscono al massimo la sua evoluzione emo trap e hyperpop, ha tirato fuori già molto di quello che potrebbe essere il suo sempre maggiore potenziale, dalle atmosfere ai testi evocate nei suoi brani, ma certo ancora ben poco rispetto a ciò che può ancora dare.