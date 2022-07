Amministrazione comunale condanna aggressione omofoba dopo Napoli Pride

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Ferma condanna da parte dell’amministrazione comunale in merito all’aggressione omofoba ai danni di due ragazzi dopo il Pride di ieri, denunciata dalle vittime, che ha visto l’intervento immediato della forze dell’ordine.

L’episodio non sporca la forza di una manifestazione straordinariamente partecipata dalle associazioni, dagli attivisti e dai singoli cittadini per confermare la natura accogliente di Napoli in cui ci si batte tutti i giorni per l’uguaglianza dei diritti.