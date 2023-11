Appuntamento il 1° dicembre al PAIR

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Al via a Prato, negli spazi di PAIR, Prato Area Innovazione e Ricerca, in via Galcianese, 34, piano terreno, lo sportello dedicato alle imprese per la segnalazione dei danni subiti a causa dell’alluvione di novembre.

Lo sportello sarà inaugurato domani, 1° dicembre, dal Presidente della Regione Eugenio Giani.

Alle 11:15 è prevista una conferenza stampa negli spazi PAIR.