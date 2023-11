Giornata lotta AIDS, eventi con scuole a Firenze, Livorno ed Arezzo

Si potranno seguire anche online su YouTube

La Regione Toscana celebra con le scuole la Giornata mondiale per la lotta all’AIDS.

Lo fa in due cinema e un istituto di altrettante città – a La Compagnia a Firenze, a La Gran Guardia a Livorno e all’ITIS Galileo Galilei di Arezzo – e online, sul canale YouTube del Cinema la Compagnia dove altri studenti e scuole potranno collegarsi.

Si parte alle 10:30, con i saluti dell’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e l’attrice Daniela Morozzi, per concludere il tutto per le 13:00: una mattinata con interventi di esperti, statistici, infettivologi e medici dei consultori, a cui sarà possibile rivolgere anche domande, e come filo rosso l’importanza della prevenzione, informazioni chiare sulla trasmissione della malattia e le cure, l’educazione all’affettività e alla sessualità consapevole e la necessità di abbattere lo stigma sociale che ancora sopravvive e ghettizza chi è malato.

Una persona su dieci con l’AIDS non è consapevole della propria condizione oggi nei Paesi dell’Unione europea e dello spazio economico europeo, considerando, dunque, anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein, il che contribuisce agli esiti peggiori e alla diffusione del virus.

Le diagnosi sono in crescita, il che è un elemento positivo perché vuol dire che aumenta la prevenzione; ma ancora nel 2022 una persona su sei che vive con l’AIDS ha evitato in Europa i servizi sanitari per paura di essere trattata in modo diverso: terrore di uno stigma che è responsabile a cascata di diagnosi e trattamenti tardivi. In tutta Europa più della metà delle diagnosi arrivano troppo tardi.