Alfio Antico torna in concerto a Rosignano Solvay (LI)

Appuntamento il 31 agosto a LunaBanana la Casa della Balena

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 31 agosto, alle ore 21:30, Alfio Antico torna a Rosignano Solvay (LI) per una serata di grande musica dal vivo dove farà ascoltare i suoi grandi successi e i brani del suo nuovo album ‘Ricotta salata’, presentato in anteprima proprio a Rosignano Solvay.

Buon amico delle Balene si esibirà per la prima volta sul palco del LunaBanana la Casa della Balena incantando i presenti con i suoi magici tamburi, con parole, suoni e racconti che arrivano da un mondo ricco di magia, energie antiche, colori e immagini di una memoria bucolica e popolare di cui Alfio è testimone, interprete e cantore.

Con lui in scena un altro splendido musicista e amico delle balene, Amedeo Ronga con il suo contrabbasso e con i suoi effetti.

Dichiara Luca Forni, uno dei due titolari e fondatori dell’Associazione:

Giulia Rosa ed io siamo molto felici di ospitare Alfio Antico qui al LunaBanana La casa della Balena. Alfio ha aderito sin da subito con grande entusiasmo al nostro progetto. Avevamo ascoltato in anteprima alcuni brani del suo ultimo lavoro e non vediamo l’ora di riascoltarlo nuovamente dal vivo qui in riva al mare. ‘Ricotta salata’ un’opera che ‘Il Canto della Balena’ Gruppo di Tutela Culturale promuove dal suo esordio, un disco incredibilmente pieno di riferimenti alla tradizione e al contempo originale e innovativo… un linguaggio nuovo, un linguaggio unico.

Alfio Antico a 18 anni scende dai monti, dove faceva il pastore con la sua famiglia, e, casualmente, viene scoperto da Bennato che, da subito, lo coinvolge nei Musicanova, di cui diventa membro di spicco… da lì in poi Alfio diventa riferimento della tradizione popolare e, al contempo, un innovatore.

Riconosciuto in tutto il mondo come Il Re del Tamburo a Cornice, che costruisce da solo fin da quando era bambino, Alfio collabora con tutti i Giganti della Musica italiana: Bennato, Branduardi, Consoli, Venuti, Battiato, De André, che chiede espressamente ‘il suo pollice’ per incidere brani come ‘Don Raffae”, l’album ‘Le Nuvole’ e tutto il tour ‘Anime salve’, poi Vinicio Capossela, con cui compone ‘Il ballo di San Vito’.

Poi il teatro, le colonne sonore come il film ‘I Malavoglia’, o il brano ‘Silenzio d’Amuri’, reso celebre da Stefano Accorsi nella pellicola di Philippe Claudel ‘Non ci posso credere’.

Tutte le attività dell’Associazione Culturale Il Canto della Balena sono ad ingresso libero e anche per questo motivo è sempre consigliato prenotare allo 0586-420185.