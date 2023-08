Longiano (FC), a ‘Sagge sono le Muse’ il duo Mazzon – Mazzoni

Concerto per violino e pianoforte in programma il 30 agosto al Castello malatestiano

Riceviamo e pubblichiamo.

Silvia Mazzon e Marcello Mazzoni, solisti di fama internazionale e docenti presso importanti Conservatori, costituiscono un sodalizio artistico nel lavoro e nella vita.

Abbiamo amato e apprezzato la loro musica lo scorso anno e quest’anno, sempre grazie alla collaborazione con Augusto Ciavatta, che cura la direzione artistica musicale del programma estivo ‘Sagge sono le Muse’, tornano a Longiano (FC) a supporto e sostegno di giovani e valenti musicisti che preparano per affrontare con successo la professione del concertista.

L’appuntamento è per mercoledì 30 agosto, alle ore 21:00, nella splendida Sala dell’arengo situata al primo piano del Castello malatestiano per il concerto per Violino e Pianoforte a cura dei Maestri Silvia Mazzon e Marcello Mazzoni.

In questi anni la Fondazione Tito Balestra grazie alla collaborazione con la San Marino artist nella persona del Maestro Augusto Ciavatta, ha portato a Longiano musicisti di caratura internazionale che ben si sposano la filosofia della Fondazione stessa: promuovere l’arte in tutte le sue forme ed essere da stimolo per le nuove generazioni.

In questo concetto si inseriscono a pieno titolo Mazzon e Mazzoni che hanno eseguito nelle principali sedi concertistiche mondiali gran parte del più noto repertorio cameristico come le sonate di Mozart, Beethoven, Brahms, distinguendosi nell’esecuzione di pagine più rare come le trascrizioni di Hans Sitt per violino e pianoforte delle celebri Sinfonie di Beethoven.

I loro programmi da concerto e quelli dei loro studenti sono sempre ricchi di suggestioni ed interesse sia dal punto di vista musicale che da quello musicologico e storico.

Prima del concerto in occasione del centenario della nascita di Tito Balestra, 25 luglio 1923, il direttore della Fondazione Flaminio Balestra presenterà un’opera grafica di Giorgio Morandi.

Prossimo appuntamento sabato 2 settembre, ore 21:00, evento unico in anteprima nazionale, ‘Arte musica e danza per Tito Balestra’ nelle sale del museo, con la straordinaria partecipazione di Piero Bonaguri e i danzatori della scuola teatro danza di Heidi Pasini.

Tutti gli appuntamenti di ‘Sagge sono le Muse’ sono con ingresso ad offerta libera.

Info e prenotazioni: 0547665850 – info@fondazionetitobalestra.org.

La rassegna ‘Sagge sono le Muse’ è organizzata dalla Fondazione Tito Balestra Onlus in collaborazione con San Marino Artist, San Marino International Music Summer Courses.

La rassegna è sotto il patrocinio e/o il contributo di: Ministero della Cultura Regione Emilia-Romagna (Legge 37/94) Comune di Longiano. Romagna Iniziative.