Al via Ultimi Fuochi Festival – Teatro al tramonto in luoghi segreti

La VI edizione è in programma dal 5 agosto all’8 settembre

Torna Ultimi Fuochi Festival, il festival di teatro e musica ideato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele interamente realizzato in luoghi naturali segreti.

Dal 5 agosto all’8 settembre, Ultimi Fuochi Teatro ospiterà in luoghi insoliti gli spettacoli di Roberto Magnani, Teatro delle Albe, Marco Baliani, Claudio Morici, Rita Felicetti, una cir-conferenza dell’antropologo Piergiorgio Giacchè e gli interventi musicali di Dimaggio e Cristiana Verardo.

In programma anche performance site-specific di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele.

Ultimi Fuochi Festival è il festival ebdomadario – la programmazione è settimanale – che mette in contatto la creazione contemporanea con l’anima più ancestrale del Salento, portando il teatro e la musica in luoghi segreti immersi nella natura e illuminati dalla luce del tramonto

quel brillio disperato e finale

che arrugginisce la pianura

quando il sole ultimo si è sprofondato.

J. L. Borges

Il festival, alla sesta edizione, riconferma la particolarità del suo format, lasciando le location top secret fino all’ultimo momento. Solo poche ore prima dello spettacolo verranno comunicate a chi effettuerà la prenotazione le indicazioni per scoprire i luoghi naturali nascosti, scelti tra i comuni di Castro (LE), Spongano (LE) e Nociglia (LE).

Ogni serata sarà un’esperienza, un rito di condivisione della bellezza che inizia con un viaggio e prosegue con un concerto, la degustazione di vini locali e uno spettacolo di teatro contemporaneo.

Ultimi Fuochi Festival è organizzato da Ultimi Fuochi Teatro, impresa di produzione teatrale nell’ambito della sperimentazione riconosciuta dal Ministero della Cultura che si occupa di produzione, programmazione e formazione teatrale.

Il programma della VI edizione

La sesta edizione del festival si aprirà il 5 agosto con il giovanissimo cantautore leccese Dimaggio, a seguire il Teatro delle Albe presenterà lo spettacolo ‘Siamo tutti cannibali – Sinfonia per l’abisso’, una personale rilettura del Moby Dick di Melville proposta da Roberto Magnani, in scena insieme a Giacomo Piermatti al contrabbasso e con Andrea Veneri alla regia del suono.

L’11 agosto partirà ‘Prima che sia notte’, una nuova sezione di Ultimi Fuochi Festival, che propone spettacoli, reading e passeggiate che iniziano al tramonto e si concludono con il calare del buio:

– 11 agosto – ‘Suicidi editoriali’, un reading sul bello e il brutto di scrivere e pubblicare in Italia con l’attore e scrittore romano Claudio Morici;

– 12 agosto – ‘Sola con un cane’, spettacolo semicomico di Rita Felicetti, attrice e musicista;

– 13 e 14 agosto – ‘Microcosmo estate’, un reading in cammino a cura degli ideatori di Ultimi Fuochi Festival, Alessandra Crocco e Alessandro Miele.

Il festival proseguirà il 18 agosto con la performance al tramonto di Cristiana Verardo, anima e responsabile musicale di Ultimi Fuochi Festival fin dalla prima edizione, e con lo spettacolo ‘Del coraggio silenzioso’ di Marco Baliani, attore, autore, regista e maestro del teatro di narrazione italiano.

Il 20, 21 e 22 agosto ci si sposta in un interno, a Spongano, in una casa d’artista, la Casa dei disegni grazie all’ospitalità dei designer Luciana Di Virgilio e Gianni Veneziano; la compagnia Ultimi Fuochi Teatro, abiterà per tre giorni la loro casa con ‘Come va a pezzi il tempo’, uno spettacolo immersivo per pochissimi spettatori alla volta che Alessandra Crocco e Alessandro Miele portano in giro dal 2018 in appartamenti di diverse città italiane.

Ancora un progetto site-specific di e con Crocco e Miele il 2, 3 e 4 settembre: ‘Demoni – Frammenti’, brevi performance per uno o pochi spettatori ambientate in luoghi non teatrali. Ogni giorno un personaggio diverso del romanzo di Dostoevskij per un incontro capace di lasciare il segno.

La sesta edizione di Ultimi Fuochi Festival si chiuderà l’8 settembre, con la ‘Cir-conferenza (In) Memoria dello spettatore’, restituzione di una ricerca di antropologia teatrale a cura di Piergiorgio Giacchè organizzata e coordinata da Ultimi Fuochi Teatro.

Biglietti

€12,00 intero – €10,00 ridotto under 30 e over 65

‘Prima che sia notte’ e ‘Come va a pezzi il tempo’ €5,00

‘Demoni – Frammenti’ e ‘(In) memoria dello spettatore’ €3,00

Prenotazione obbligatoria.

Tel. +39 388 1271999 – mail infoultimifuochi@gmail.com

Le indicazioni per raggiungere il luogo segreto saranno fornite a chi effettuerà la prenotazione poche ore prima dello spettacolo.

I biglietti potranno essere acquistati sul posto prima dello spettacolo oppure online.

Biglietteria online: https://www.diyticket.it

Anche chi comprerà il biglietto online, dovrà contattare Ultimi Fuochi per ricevere le indicazioni sul luogo segreto.

Maggiori informazioni su: https://www.ultimifuochifestival.it/