XI Verbano Classic Regatta, premio miglior restauro della deriva d’epoca

Torna dal 1° al 3 settembre 2023 sul Lago Maggiore il più importante raduno – regata nazionale in acque interne per vele d’epoca e classiche

Tre giorni di manifestazione, due regate in programma, due conferenze, il concorso per il miglior restauro di deriva d’epoca, il primo raduno nazionale delle ‘Inglesine’ dei laghi, un cocktail di benvenuto per gli equipaggi e una cena di gala con musica dal vivo.

Questa in breve l’undicesima edizione della Verbano Classic Regatta, la più importante e partecipata regata nazionale in acque interne riservata alle imbarcazioni a vela d’epoca, classiche e tradizionali in programma dal 1° al 3 settembre 2023 a Cerro di Laveno Mombello (VA), sulla sponda orientale del Lago Maggiore.

Si tratta dell’unico raduno – regata nazionale di vele d’epoca dove sono ammesse anche le derive storiche, che costituiscono una classe a loro dedicata. Trattandosi di un evento il cui scopo è quello di condividere una passione comune, non verranno accettate proteste in regata.

La Verbano Classic Regatta è un evento organizzato dall’AVEV, l’Associazione Vele d’Epoca Verbano presieduta da Paolo Sivelli, in collaborazione con il CVMV, Circolo Velico Medio Verbano e il MIDeC, Museo Internazionale Design Ceramico, con il patrocinio della FIBaS, Federazione Italiana Barche Storiche, AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, ASDEC, Associazione Scafi d’Epoca e Classici, e il sostegno di Regione Lombardia, Comune di Laveno Mombello.

A chi arriverà da lontano verranno segnalate strutture logistiche per i pernottamenti a prezzi convenzionati.

Nasce il premio per il miglior restauro della deriva d’epoca

La notizia farà felici tanti piccoli armatori di derive d’epoca e classiche sparse per l’Italia, che spesso non possono partecipare ai raduni di scafi storici per via delle ridotte dimensioni.

Da quest’anno l’Associazione Vele d’Epoca Verbano offre loro l’opportunità di competere non solo in occasione delle regate previste, ma anche di concorrere al premio per il miglior restauro, inviare una mail di candidatura a info@veledepocaverbano.com.

Numerose le tipologie di derive in legno nate nel corso dei decenni che ad oggi rispettano criteri di classicità, dallo storico Vaurien al Flying Junior, Flying Dutchman, Dinghy 12′ alle rare Classi ‘A’ e ‘U’ e Serie Laghi per proseguire con il Finn, il Contender, Lightning, Fireball e Snipe.

Al concorso non potranno partecipare le derive multiscafo – catamarani o trimarani -, quelle con bilanciere e le barche con i foil.

Il primo raduno delle ‘Inglesine’ dei laghi

Nel contesto della XI Verbano Classic Regatta si svolgerà il Primo raduno delle ‘Inglesine’ dei laghi, le tipiche lance a remi da passeggio costruite in mogano a clinker, di provenienza anglosassone, particolarmente diffuse sui laghi di Como e Maggiore.

Le barche verranno esposte nel porto antico di Cerro di Laveno e oltre a entrare a fare parte del primo Registro delle Inglesine si sfideranno in occasione di un palio. Il progetto del ritorno delle Inglesine è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Tra le classi ammesse anche le vele latine e i 5.50

Le imbarcazioni ammesse alla Verbano Classic Regatta sono:

1) Barche a vela d’epoca in legno, costruite anteriormente al 31/12/1980;

2) Barche a vela classiche e di tradizione, d’epoca o più recenti, in legno o vetroresina, ma che per disegno o costruzione materiale abbiano un interesse per le tradizioni nautiche: Dragoni, Classi Metriche, Star, Soling;

3) Barche a vela latina che per linee e materiali rispettino la tradizione.

Sarà discrezione del comitato organizzatore accettare la domanda di partecipazione al Trofeo.

A seconda del numero di partecipanti le imbarcazioni ammesse alla manifestazione potranno essere suddivise nei seguenti raggruppamenti:

1) Classe Racing Classiche ed Epoca;

2) Classe Cruiser Classiche ed Epoca;

3) Classe derive Classiche ed Epoca;

4) Classe Vele Latine;

5) Classe 5.50 S.I. Stazza Internazionale.

Link per iscrizione

Ecco il link attraverso il quale può essere formalizzata l’iscrizione alla XI edizione della Verbano Classic Regatta: https://www.veledepocaverbano.com/scheda-iscrizione-regata/

XI Verbano Classic Regatta – Il programma 2023

Venerdì 1° settembre 2023

– ore 11:00: presentazione – incontro ‘La cucina tradizionale del lago’ presso Officine dell’Acqua di Laveno Mombello

– ore 16:00: arrivo imbarcazioni; barche a bulbo presso Portolabieno, derive e vele latine a Cerro di Laveno Mombello. Il posto barca presso il Portolabieno è compreso nel costo di partecipazione, ma dovrà essere indicato nell’apposita sezione del modulo di iscrizione

– ore 17:00 – 19:00: perfezionamento iscrizioni e consegna istruzioni di regata presso CVMV

– ore 18:00: conferenza sulla meteorologia ‘Il lago e i suoi venti’ presso Officine dell’Acqua

– ore 18:30: aperitivo di benvenuto presso Officine dell’Acqua

Sabato 2 settembre 2023

– ore 09:00 – 11:00: perfezionamento iscrizioni e consegna istruzioni di regata presso CVMV

– ore 11:00: skipper meeting obbligatorio

– ore 14:00: a disposizione del Comitato di Regata per la prima prova

– ore 19:00: cena di gala per gli armatori ed equipaggi c/o Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello

– ore 20:00: concerto all’aperto

Domenica 3 settembre 2023

– ore 9:00: a disposizione del Comitato di Regata per la seconda prova

– ore 13:00: cerimonia di premiazione. A seguire rinfresco per tutti i partecipanti presso Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello

Informazioni, iscrizioni e bando di regata

www.veledepocaverbano.com

www.cvmv.it

info@veledepocaverbano.com

Tel.: +39 347 0124861