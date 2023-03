Al via la settima edizione del Trofeo Zurich di calcio giovanile

Appuntamento il 2 aprile al Centro Sportivo Milone a Sarno (SA)

Si svolgerà domenica due aprile, presso il Centro Sportivo Milone a Sarno (SA) in via Casamonica, la settima edizione del Trofeo Zurich di calcio giovanile per i ragazzi nati dal 2010 a 2014.

Sarà una full immersion di calcio grazie alla formula consolidata dell’one-day, dalle 8:30 alle 20:00.

Parteciperanno quaranta squadre, provenienti da tutta la Campania, suddivise in cinque gironi da otto, in base all’anno di nascita.

Quindi Sarno sarà “invasa” in modo pacifico oltre che da quattrocento ragazzini entusiasti di praticare il gioco più bello del mondo anche da accompagnatori e genitori al seguito, per un totale stimato di circa mille persone.

Per genitori e accompagnatori è previsto un servizio convenzionato presso alcuni ristoranti di Sarno, in prossimità del centro sportivo.

Il torneo organizzato dalla società Aquilotti Group e anche quest’anno prevede il supporto dell’Agenzia Assicurazione EFFEDI, di Franco Francesco ed Emilio Diodati, che è agenzia generale Zurich di Sarno.