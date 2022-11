Al via ‘Italian Space Startup Competition 2022’

La quarta edizione è in programma dal 12 al 13 novembre al Centro Asterix di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Le idee che diventano business nel settore aerospaziale si confrontano e si ‘sfidano’ a Napoli il 12 e 13 novembre presso il Centro Asterix, a San Giovanni a Teduccio, via Atripaldi, 52.

Succede nell’ambito dell’Italian Space Startup Competition, ISSC, la startup competition la cui area di interesse è lo spazio in tutte le sue sfaccettature, giunta alla quarta edizione.

Durante i due giorni dell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di interagire con esperti del campo spaziale e di lavorare in team, discutendo idee e trasformandole in business case.

I partecipanti beneficeranno del supporto di mentori, i cui background e competenze sono diversi e coprono diverse aree del settore spaziale.

Tra i partner e sostenitori dell’evento, il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, che condurrà i vincitori presso le principali aziende socie del Distretto e terrà lezioni di mentorship con il team vincitore per supportarlo a sviluppare l’idea in fase iniziale. In giuria per il DAC ci saranno il Presidente del DAC, Luigi Carrino e Rino Russo.

Obiettivi della competizione

L’ISSC mira a promuovere l’interesse delle giovani generazioni per il business spaziale ea far nascere la prossima generazione di imprenditori. ISSC incoraggia la condivisione delle conoscenze e promuove l’innovazione, mirando anche a fornire ai partecipanti lo sfondo necessario per fare rete, imparare e plasmare il futuro.

L’evento è dedicato a neolaureati, studenti e giovani professionisti interessati a lavorare nel settore spaziale e disposti a raccogliere una sfida in un contesto di business.

L’interdisciplinarietà dell’evento consente la partecipazione di persone di qualsiasi estrazione, che si tratti di ingegneria, diritto, economia o altro. Una sessione ad hoc permetterà ai partecipanti di conoscersi e formare squadre diversificate per puntare al top.

Premi del concorso

Il 4° Concorso per le Startup Spaziali italiane offrirà opportunità per aumentare l’esperienza nel settore delle Startup Spaziali!

Il format dell’evento

La prima giornata sarà dedicata alla creazione di team e all’introduzione dei fondamenti dell’imprenditorialità e degli strumenti per trasformare un’idea in business, ad esempio pitch canvas o brainstorming.

La seconda giornata si concentrerà sullo sviluppo dell’idea di business. Al termine dell’ISSC, ogni squadra presenta la propria idea davanti a una giuria durante una gara di campo. Le idee di business possono includere nuove tecnologie, spin-in o spin-off o applicazioni di dati spaziali.

Registrati il 9 novembre (17:00 CEST)!

https://spacegeneration.org/4th-italian-space-startup-competition