‘Afa’ di Mr. Fa & Ramingo ha anche un video

Disponibile dal 7 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

È finalmente disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di ‘Afa’, l’ultimo singolo dell’ecclettico duo Mr. Fa & Ramingo.

Il brano è il primo singolo estratto dall’EP ‘Epigment’ che vedrà presto la luce, e si caratterizza per il suo linguaggio che rimanda alla Puglia, terra d’origine di Mr. Fa.

Una visione personale e introspettiva che, contrapposta alla calma e al mood chill della strumentale prodotta da Ramingo, crea un piacevole contrasto che ha come risultante un brano di stampo RnB west coast, morbido e piacevole all’ascolto, ma che lascia spazio alla riflessione sui propri momenti passati, belli e brutti che siano.

‘Afa’ si riferisce a tutte quelle sensazioni di tensione che ho vissuto nella mia adolescenza. Nel testo sono presenti tanti neologismi e ‘slang pugliese’, che fanno riferimento principalmente al mio luogo nativo, cosa che rende l’ascoltatore libero di reinterpretare a proprio modo e di immaginare cosa può significare.

Mr. Fa

Biografia

Fabio Greco (in arte Mr. Fa) è un artista classe 2000, nato a Corato, cresciuto tra cantautorato, musica etnica, hard rock e musica Afroamericana moderna. Approfondendo sempre di più quest’ultima, ha sviluppato un linguaggio personale e originale, grazie all’immersione nella cultura del rap e delle sonorità neo soul.

Trasferitosi a Roma inizia a frequentare il corso di tecnica vocale, tenuto dall’artista RnB Ainè presso l’accademia romana di musica, con il quale raffina la sua tecnica e il suo approccio compositivo. In diverse occasioni condivide il palco, come corista, con lo stesso Ainè, apre il concerto di Kid Francescoli a Roma e si esibisce come turnista con il collettivo romano ‘Comemammam’hafatto’ curato dal Dj e producer Max Scoppetta.

Juan Claudio Averoff Rico aka Ramingo, classe 96, è un producer, rapper, cantante e songwriter e Dj romano di origine Cubana, attivo dal 2016. Fortemente influenzato dalla Musica Afroamericana, afrolatina, cubana, brasiliana e in fine dalla musica elettronica moderna.

Come produttore sviluppa ed elabora uno stile riconoscibile e personale, dato dalle centinaia di ore passate approfondendo e analizzando con l’ascolto e la trascrizione musicale, dalla produzione di brani e strumentali collaborando con artisti e musicisti della scena musicale romana emergente, anche grazie alle numerose interazioni con altri musicisti e produttori all’interno del Saint Louis College of Music di Roma, che frequenta per 4 anni studiando composizione e musica elettronica.

Pubblica il suo primo disco non officiale di conscious rap nel 2016 che performa in diversi locali romani. A marzo 2020 pubblica due album strumentali autoprodotti, di genere Alternative hip-hop, da cui due brani estratti sono diventati uno colonna sonora di un progetto di video Danza con la ballerina e coreografa Francesca Santamaria e il regista Mattia Cursi, vincitore di numerosi premi del bando ‘La danza in un minuto’; e l’altro colonna sonora di una pubblicità per un brand d’abbigliamento milanese.

Inoltre pubblica diversi singoli e collaborazioni come autore, arrangiatore, produttore, scrittore e performer. Nel 2022 come Dj e performer si esibisce al ‘Circolo degli illuminati’ famoso club romano, dove performa come resident dj per 2 mesi. Nella primavera del 2022 apre il concerto del cantante RnB Ainè, con un dj set ibrido a performance cantante, e nel mese di luglio suona in apertura all’unica data italiana del musicista e produttore francese Kid Francescoli.