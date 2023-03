Al PAN incontro sulla condizione delle madri detenute

In programma il 30 marzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani – giovedì 30 marzo, alle ore 15:00, al PAN Palazzo delle Arti Napoli via dei Mille 60, Napoli – in concomitanza con la Mostra di Anna Catalano ‘Senza Colpe’, 26 fotografie scattate negli ICAM in Italia, si terrà un confronto sul tema degli istituti a custodia attenuata per detenute madri e sulla dolorosa realtà in cui vivono le mamme, e soprattutto i bambini, ospiti di queste strutture.

Interverranno:

Carla Garlatti – garante nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

Mauro Palma – garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli;

Gemma Tuccillo, Paolo Lattanzio, Paolo Siani – componenti del Tavolo infanzia e adolescenza Comune di Napoli.