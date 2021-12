Accordo Regione Lazio, CGIL, CISL e UIL: ridurre pressione fiscale

Leodori: ‘Regione e sindacati insieme per salvaguardia potere d’acquisto di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Questa mattina, 22 dicembre, il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha sottoscritto un accordo con le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL sulla manovra di bilancio regionale in discussioni in queste ore in Consiglio regionale.

Nell’accordo sono stati definiti tempi, modalità e obiettivi per garantire anche nel 2022 la riduzione della pressione fiscale, in particolare per i redditi più bassi.

A tale scopo sarà adottata una legge regionale con cui verrà incrementato lo stanziamento del fondo destinato alla riduzione strutturale della pressione fiscale, dando priorità alla riduzione dell’addizionale regionale all’IRPEF per i redditi più bassi.

La Regione si è impegnata, inoltre, a rafforzare il confronto con il Governo per l’utilizzo anche dei Fondi europei da usare per la riduzione della pressione fiscale e a intervenire sulla qualificazione della spesa corrente. Per il raggiungimento degli obiettivi è stato istituito un tavolo di confronto tra Regioni e sigle sindacali che sarà a lavoro a partire da gennaio 2022.