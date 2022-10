A Palazzo Pirelli l’inaugurazione della mostra ‘Non siamo soli’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sarà inaugurata domani martedì 4 ottobre alle ore 13:00 a Palazzo Pirelli a Milano, nel foyer al piano terra adiacente lo sbarco ascensori, la mostra ‘Non siamo soli’, promossa dall’associazione lodigiana ACAV di Codogno su proposta della Consigliera regionale Patrizia Baffi.

Saranno presenti, insieme al Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, anche gli organizzatori e alcuni artisti.

Sottolinea Patrizia Baffi:

Nell’occasione verranno esposte opere dedicate a tematiche sociali che nell’arte trovano espressione e valorizzazione, raccolte in una mostra collettiva che coinvolge 30 artisti.

si chiede la Presidente dell’Associazione ACAV Emma Azzi, che poi indica come la soluzione sia

l’esperienza dell’interazione con noi stessi: la conoscenza; il rapporto con gli altri: il sociale. Al tema della solitudine ‘disperante’ contrapponiamo la solitudine felice. Una solitudine che ci riguarda come artisti e che ci accompagna nel nostro cammino di ricerca.

Non siamo soli perché abbiamo la miglior compagnia: la creatività. Creiamo e interagiamo comunicando con la nostra arte. Questo è il nostro non essere soli. Questa è la nostra via per la solitudine felice. Lo dimostriamo con i nostri lavori creativi.