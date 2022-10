Al Posillipo presentata squadra di serie B maschile dell’Athena Volley

Quella di Scampia è l’unica squadra napoletana a militare in serie cadetta in Campania

Promossa da poco in serie B nazionale, vincendo anche la Coppa Campania, l’Athena Volley Scampia si appresta ad esordire in campionato in casa, già dal prossimo sabato, contro il Marigliano.

L’Athena Volley è l’unica squadra napoletana a militare in serie cadetta in Campania, poi ci sono altre sei formazioni in serie B. Un biglietto da visita importante per una giovane formazione napoletana decisa a non retrocedere e a salvarsi al primo di serie B.

Il Circolo Nautico Posillipo ha inteso affiancare l’Athena Volley nel suo percorso sportivo e sociale perché ne condivide pienamente la mission volta al riscatto, attraverso lo sport, dei giovani napoletani delle periferie come ci spiega Aldo Campagnola, Presidente del Circolo Posillipo:

Siamo felici di ospitare gli amici dell’Athena perché coniugano come noi lo sport con l’impegno sociale. Athena ha realizzato un piccolo miracolo dal 2009 ad oggi, ha una squadra in serie B, ha delle giovanili molto forti e qualificate presenti sia a livello regionale che nazionale e ha soprattutto sviluppato a Scampia, in un territorio difficile, tante attività socialmente importanti.

Controbatte con soddisfazione Ivan Capozzi, Presidente dell’Athena Volley:

Così si congiunge il centro di Napoli con la periferia due storie particolarissime che fondano le loro radici sullo sport per il sociale, avere l’appoggio e l’aiuto di un Circolo prestigioso come il Posillipo ci fan ben sperare per il futuro. Questa nuova sinergia ci sprona ad andare avanti sapendo di poter contare sull’esperienza del Posillipo che in 97 anni di sport ha vinto praticamente tutto nelle 7 discipline praticate, togliendo dalla strada tanti ragazzi meno fortunati. La pallavolo napoletana oggi può contare anche sul Posillipo e ne siamo estremamente fieri.

Per la stagione che sta per iniziare in B l’Athena Volley ha scelto un nuovo allenatore, molto legato al territorio, Angelo Cimmino:

Siamo motivati a far bene nella serie B nazionale, la squadra si è rinforzata ed è molto unita grazie all’impegno di tutti Dirigenti, degli atleti e in particolare del Capitano Matteo Piccolo, un vero motivatore. Puntiamo come primo anno in B a fare bene e a salvarci per poter poi aspirare a traguardi più importanti.

L’ASD Athena Volley è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, regolarmente registrata al CONI e affiliata alla Federazione Pallavolo Italiana, FIPAV.

Nasce nel settembre del 2009 da un sogno di un gruppo di ragazzi, sotto la direzione dei fondatori dell’Athena Volley: il presidente Ivan Capozzi, il Vicepresidente Simona Zuppolini e il segretario Teresa Capozzi, ormai stanchi della visione dello sport legata all’interesse e alla politica locale, iniziano il percorso con un gruppo di sole 7 atlete del quartiere, da cui si è partiti per arrivare ad oggi.

Athena Volley oggi

• Volley S3, settore 6 – 12 anni: Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley.

• Professionisti della pallavolo

Preparazione ed aggiornamenti per i nostri tecnici federali

• Corsi di Rianimazione Cardiopolmonare BLS-D

• Aggiornamenti continui presso la Federazione Italiana Pallavolo

• Briefing mensili per lo studio degli andamenti dei comportamenti sportivo/relazionale degli atleti.

• Settori tecnici specialistici

Giovanili: under 19 m – Under 18 F – Under 16 F – Under 15 M – Under 14 F – Under 13 Misto

Serie B maschile

Tanti sono stati i traguardi sportivi raggiunti con La Federazione Italiana Pallavolo, e quest’anno la promozione in serie B maschile rappresenta il trampolino di lancio per Scampia al riscatto nazionale

• Sitting Volley

Dal 2018 siamo parte integrante della pallavolo per disabili. La pallavolo paralimpica, chiamata anche sitting volley, è uno sport che si svolge tra due squadre di sei giocatori ciascuna. La disciplina è praticata, a contatto con la superficie di gioco, da persone con disabilità motorie e atleti normodotati che sperimentano sulla propria pelle la difficoltà di chi ha una disabilità e lo sforzo che si compie.