A Frosinone iniziativa ‘Padre Pio incontra la Protezione Civile’

Il ringraziamento a tutti i volontari impegnati sul territorio

Si è svolta questa mattina, 24 febbraio, presso la chiesa parrocchiale San Paolo ai Cavoni di Frosinone, l’iniziativa ‘Padre Pio incontra la Protezione Civile’, organizzata e sostenuta dal Dipartimento nazionale e condivisa dalla Protezione civile della Regione Lazio.

Alla manifestazione hanno partecipato i rappresentanti di tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile con sede nei Comuni della provincia.

L’evento, incentrato sulla figura di San Pio da Pietrelcina, Santo Patrono della Protezione Civile, è stato l’occasione, per le autorità presenti e per il Consigliere regionale Daniele Maura, in rappresentanza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i volontari del territorio per l’impegno continuo posto in essere nelle attività di assistenza alla popolazione, portate avanti nel corso delle molte emergenze recentemente verificatesi nel nostro Paese.