Una serata magica in una cornice da sogno

40 Sfumature di Turchesando, non sono solo le diverse intensità di emozioni che la conduttrice Turchese Baracchi tira fuori da tutti gli illustri ospiti che intervista nel suo celebre programma Turchesando, punto di riferimento, ormai da anni, nel mondo della comunicazione e dello spettacolo oggi in onda su Radio Cusano Campus e in radio visione al canale 264 del digitale terrestre di Cusano Italia TV ogni martedì dalle 18:00 alle 20:00, ma è anche il tema della festa esclusiva che si è svolta l’altra sera per festeggiare il suo compleanno.

La conduttrice ha accolto i suoi invitati nella storica dimora di famiglia, il Casale Saraceni, residenza del nonno Fausto Saraceni, celebre produttore cinematografico della commedia all’italiana.

L’antico casale situato a Roma Nord è stato la culla del vero cinema di un tempo pregno di momenti nostalgici vissuti da grandi come Alberto Sordi e Monica Vitti, oggi location per eventi, trasmette con un’atmosfera da sogno un’energia magica a chiunque percorra il lungo viale alberato ed entri in quei salotti antichi pieni di ricordi.

Gli ospiti della Baracchi sono stati invitati ad indossare energie positive ed un tocco di turchese.

La serata è partita alle 20:30 accogliendo tutti i 300 invitati su di un lunghissimo turchese carpet illuminato da fiaccole, omaggiato dall’imprenditore Lorenzo Comoletti proprietario di Eco Contract.

La festa è stata blindatissima, 7 uomini della Gotham Security si sono occupati di far accedere all’interno del party solo chi era in lista.

Turchese indossava un abito splendido che sembrava cucito su di lei di un turchese scintillante, monospalla stretto e lungo con uno spacco vertiginoso più audace di quello di Belen al Festival di Sanremo, il trucco e parrucco è stato curato da Valentina di ‘Cine Star’, la sua abbronzatura spiccava nelle varie aperture sulla vita, sul décolleté.

La serata dalle temperature quasi estive ha permesso di svolgere la prima parte della festa nello splendido giardino, dove gli ospiti hanno potuto godere di diversi corner food.

In un angolo c’era ‘Pasta in corso’, noto pastificio romano situato in centro, celebre anche per la sua pasta gluten free, che cucinava a vista carbonara, amatriciana, gricia e cacio e pepe.

Poi c’era l’angolo della romanità ‘Ci penso io’, laboratorio gastronomico, ristorante e catering di Susanna e Francesco che serviva tipici piatti romani tra cui la trippa alla romana, prosciutto tagliato a mano, 30 kg di mozzarella di bufala freschissima, ricotta di bufala e la porchetta cotta in un modo molto particolare. Più di 10 camerieri giravano con una deliziosa pizza sfornata dal forno a legna.

Continuando c’erano due angoli di fritti, l’angolo delle verdure, tutto curato da ‘Cherubini Gup’, e ancora l’angolo ‘Dolci tentazioni’ di Tamy, laboratorio di cake design.

Per tenere alto il brio e l’atmosfera, sono stati serviti fiumi di vino bianco, rosso e rosé dell’eccezionale cantina ‘Amor vitae’ di Antonio Mergè.

L’intrattenimento musicale è stato curato da ‘Musikè’.

Su un palco in mezzo al giardino una band suonava musica dal vivo con la splendida voce di Simona Zaratti, spiccava il violino a Led e il sax che girava tra i tavoli.

Ad accogliere gli invitati c’erano un trampoliere luminoso e una farfalla con le ali fluorescenti.

‘Baam’ di Mirko Adori, ha creato una drink list personalizzata dedicata alla festeggiata, creando appositamente per lei il drink ‘Turchesando’ dal colore inconfondibilmente turchese che è andato a ruba! L’amico Erminio Sinni ha regalato una performance live cantando ‘E tu sopra di me’, riscaldando ancora di più gli animi dei commensali pronti per scatenarsi con un dj set, degno di un locale di Ibiza, fino a notte fonda.

L’illuminazione magistrale di ‘Pic Solution’ ha creato un’atmosfera unica, e le centinaia di stories fatte sui social da tutti ne sono una viva testimonianza.

La splendida Turchese attendeva i suoi ospiti all’ingresso, tra i primi a raggiungerla il mitico e simpaticissimo Edoardo Tavassi che, accanto a lei, ha cominciato una nuova esperienza come conduttore radiofonico, infatti Turchese e Tavassi hanno già dimostrato, solo dopo 3 puntate del loro nuovo programma ‘TNT – Attenti a quei due’, di essere una coppia professionale esplosiva.

Sempre primi in tendenza su Twitter sono una garanzia di risate ogni giovedì dalle 18:00 alle 20:00, sempre su Radio Cusano Campus e su Cusano Italia TV al canale 264 del digitale terrestre.

La splendida Carolina Marconi, con il compagno Alessandro Tulli, che reduce da una vera battaglia, ha dimostrato, ancor di più, la sua forza e la sua solarità, bella più che mai ha accolto in pieno l’invito della conduttrice, perché è venuta carica di energie positive.

Ballando, scatenata tutta la sera, Nathaly Caldonazzo insieme al Re dei matrimoni Giampaolo Celli, Nikita Pelizon, vincitrice in carica del Grande Fratello VIP 7, anche lei scatenata ha partecipato alla serata fino all’ultimo, scattando foto tra i mille palloncini colorati di Daniela ‘Roma feste’, la bellissima Arianna Mihajlović, moglie dell’immortale campione Sinisa Mihajlović.

E ancora, l’attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia con il produttore cinematografico Claudio Bucci, il Senatore di Forza Italia Ernesto Sica, reduce dall’organizzazione di Paestum del 29 settembre del ‘Berlusconi day’, Paolo Leone figlio dell’ex Presidente della Repubblica, il produttore Salvatore Pagano.

Dopo aver condotto ‘Stasera Italia’ su Rete 4 è arrivato anche Augusto Minzolini insieme a Leonardo Metalli, lo storico volto del Grande Fratello 1 Roberta Beta, l’influencer e Tik toker Giulia Costantino, il bellissimo attore Raffaello Balzo, con la compagna Chiara Salvatori, il brand manager Vincenzo Merli, Erminio Sinni, vincitore nel 2020 di ‘The Voice Senior’.

Nella squadra di Loredana Bertè, l’attrice e personaggio televisivo Maria Monsè, che indossava degli stivali di coccodrillo turchese alti fino al ginocchio su di una tuta attillata sempre turchese, sposando in pieno il tema del party, con la figlia Perla Maria e il marito Salvatore Paravia.

Il visconte Ferdinando Guglielmotti, il conte Manfredi Mattei Filo della Torre, la showgirl Daniela Martani, Anna Nicoletti organico Rai, la giornalista Rai Silvia Squizzato, Maria Cristina Bigongiali autrice ‘Porta a porta’, la figlia del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, Valentina, l’imprenditore Manuele Malenotti ex di Lola Ponce, il presidente del Leone d’Oro di Venezia Sileno Candelaresi con la compagna attrice Luz Adriana Sarcinelli, il presidente di ‘Elettronica Group’ Lorenzo Benigni con la moglie Samantha, il presidente di Eco Contract Lorenzo Comoletti, l’organizzatore di eventi e servizi di promozione cinematografica Antonio Flamini con la moglie Hisae Kitagawa, il press agent Francesco Caruso Litrico, il primario di cardiologia del San Filippo Neri Giulio Speciale, la direttrice di Farmacie Roberta Pavan, il professor Massimo Gualdi con la moglie Letizia, la famiglia di Ottica Romani.

Tantissimi altri nomi dell’imprenditoria, della politica e del mondo della finanza.

Tra i grandi assenti l’amica di sempre Rita dalla Chiesa, dispiaciutissima ed impossibilitata a causa di una forte influenza, ed il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro Adolfo Urso, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, impegnatissimi su diversi fronti, e l’amica Claudia Gerini, che era a Barcellona a presentare il suo nuovo film con Federico Zampaglione.

Una ballerina dentro una palla luminosa ha segnalato l’arrivo di una torta gigantesca curata da ‘Cherubini Gup’, e lo stappo di una Matusalem ha dato via al dj set, che ha visto scatenarsi tutti gli invitati in balli sfrenati con dei ballerini che danzavano facendo uno spettacolo di luci incredibile.

La festa è stata una serata magica in una cornice da sogno curata fino ai minimi particolari in perfetta linea con lo spirito allegro ed accogliente di Turchese Baracchi, che insieme al fratello Alessandro e alla madre Monica curano il Casale Saraceni come magica location per qualsiasi tipo di evento.

Continuiamo a seguire Turchese con le sue interviste, i suoi ospiti a Turchesando, che non è solo il titolo del suo programma, ma un modo di essere ed un brand che la conduttrice sente tatuato nell’anima, anche perché questo nome lo ha scelto per lei il suo grande maestro Maurizio Costanzo.