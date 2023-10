Ercolini riconfermato alla guida di Agraria della Federico II

Eletto per il secondo mandato di Direttore del Dipartimento della Federico II

Ordinario di Microbiologia agraria, studioso nel campo del microbioma negli alimenti e nell’uomo, durante il suo primo triennio di leadership, Ercolini ha contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo delle attività di ricerca, didattiche e di servizio alla comunità del Dipartimento di Agraria, alla promozione dell’eccellenza accademica all’interno dell’università, alla valorizzazione delle risorse umane e del territorio e soprattutto all’attenzione dedicata all’ascolto degli studenti.

La riconferma è il riconoscimento del suo lavoro da Direttore.

Sotto la guida del professore Ercolini, Agraria ha raggiunto importanti traguardi, consolidando la sua posizione come Centro di eccellenza per la ricerca nell’agro-alimentare, ha conseguito un finanziamento straordinario dopo il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027 da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca ed ha anche acquisito un ruolo centrale in numerose attività di ricerca con finanziamenti cospicui su fondi PNRR, come i progetti legati al Centro Nazionale Agritech e al partenariato esteso OnFoods.

Danilo Ercolini ha inoltre promosso nuove iniziative didattiche, per intercettare le nuove esigenze del mercato del lavoro e per la risposta a sfide globali.

Ne è un esempio il nuovo corso di laurea magistrale internazionale in ‘Sustainable Food Systems’, primo in Italia nella classe delle Scienze e Tecnologie Alimentari per la formazione dei futuri manager della sostenibilità a partire dal 2023.

Durante il suo primo mandato ha inoltre impostato una nuova politica di comunicazione delle attività del Dipartimento, ha contribuito a confermare la sede del Dipartimento di Agraria un hub culturale fervido, promuovendo momenti di divulgazione scientifica e attività di valorizzazione della Reggia di Portici anche con l’organizzazione e la promozione di molteplici eventi culturali in cui la divulgazione scientifica si contamina con il linguaggio creativo artistico.

Dichiara il Professore Ercolini: