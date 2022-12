32 mln per anticipi sulle misure del PSR Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Abbiamo dato mandato di pagamento ad AGEA per 10.600 imprese che hanno aderito ai bandi per le misure 10, 11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per un totale complessivo liquidato di 32 milioni di euro.

Parliamo nello specifico di 2.000 domande e di 6 milioni di euro per la misura 10 del PSR Lazio che ha come obiettivo stimolare il miglioramento dei metodi di produzione agricola, rendendoli compatibili con la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e della biodiversità; di 3.650 domande e quasi 18 milioni di euro per l’agricoltura biologica promossa dalla misura 11 e di 4.950 domande per un totale di 8 milioni di euro per le zone montane.